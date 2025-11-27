Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
El Tren Roca, con servicio limitado por un accidente: sólo va de La Plata a Berazategui
Una mañana complicada para los usuarios del Tren Roca este jueves. Es que un accidente provoca demoras para los usuarios platenses ya que el recorrido está limitado.
Según se informó, por el incidente reportado en Berazategui, las formaciones van de Plaza Constitución a Quilmes y de Berazategui a La Plata, al menos hasta que se restablezca el servicio, aunque no fue precisado cuándo ocurrirá eso.
En tanto que el Ramal Bosques vía Quilmes también se encuentra limitado debido al mismo accidente que, según se supo, fue provocado por una persona que se arrojó a las vías del tren.
