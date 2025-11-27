Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LE GANÓ EL PUESTO A SUSO Y ES INDISCUTIDO EN LA ZAGA TRIPERA

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

El marcador central dejó atrás una larga recuperación, el técnico Fernando Zaniratto creyó en sus condiciones y el uruguayo pagó con solidez y el gol del triunfo en Santa Fe

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

Facundo Aché
fache@eldia.com

27 de Noviembre de 2025 | 03:06
Edición impresa

El fútbol tiene esas cosas que van más allá de la “dinámica de lo impensado” que preguntaba el periodista Dante Panzeri. Hace un mes y medio, Gimnasia peleaba por no descender con Alejandro Orfila como DT y Enzo Martínez apenas asomaba en el banco de relevos.

Llegó Zaniratto y después de un clásico con sabor a nada, la actualidad cambió tanto que van cuatro victorias consecutivas y el Lobo va a Barracas para meterse entre los cuatro mejores del Clausura. Soñado para un grupo de jugadores que se juramentó ir por más desde aquella victoria que generó desahogo en el Monumental.

El presente es ideal para Enzo Martínez. El uruguayo llegó al Lobo entre dudas por un flojo paso en Vélez, cumplió en un puñado de partido y una grave lesión ligamentaria lo dejó fuera de acción durante gran parte de este año.

Sin embargo, la llegada de Zaniratto le abrió las puertas al once titular, se acopló bien con Giampaoli y tuvo rendimiento altos, coronados con un gol (casi fueron dos) para la victoria sobre Unión.

Ese cabezazo ganador en el área Tatengue lo llevó a enfrentar los micrófonos con una timidez que no tiene dentro de la cancha, donde aflora toda la garra charrúa. A sus 27 años, Martínez atraviesa una etapa ideal, cargada de ilusiones, sin olvidar la raíz de todo.

“La verdad es que luchamos muchísimo. Estábamos muy abajo y lo supimos sacar adelante”, dijo el defensor, que de todos modos no se conforma con lo hecho hasta ahora. “Hay que seguir por más”, recalcó el jugador con pasado futbolístico en Uruguay, Portugal y México.

Clima de tranquilidad en el inicio de la semana

La Reserva del Lobo va por el pase a la final del Torneo Proyección 2025

Gimnasia ya ganaba en Santa Fe. Unión estaba groggy y su cabezazo fue el golpe de nocaut, el grito que abrochó la clasificación más allá de un segundo tiempo de transpiración y sufrimiento.

“El gol fue una jugada preparada. Me pude desmarcar bien y ganar de alto. Se me dio y fue muy importante”, relato el uruguayo no tan acostumbrado al festejo propio. Justamente, el grito al aire fue la válvula de escape de mucho sentimientos encontrados, del presente tripero y de los meses sin poder jugar. “Se lo dediqué a toda mi familia y a mis compañeros que me levantaron cuando estaba recuperándome de una lesión que fue larguísima. Pude salir adelante con mucho trabajo y estoy muy feliz”, dijo.

 

“Nos enfocaremos en hacer nuestro trabajo, no importa el arbitraje, dijo sobre Barracas”

 

Además, el uruguayo tuvo palabras elogiosas para Augusto Max. Llegaron juntos al club y desde esa puesta a punto en común establecieron lazos que fueron importantes, no solo ahora que ambos son puntuales del equipo, sino en los malos tiempos de lucha en silencio o incluso ausencias del bancomde suplentes. “Yo tengo una gran relación con él ‘Viejo’, siempre estuvimos juntos. Concentro con él, que es muy importante para el grupo. La lesión me fortaleció muchísimo y Augusto siempre estuvo conmigo, mis compañeros también. Salir adelante así me pone muy contento. Con el ‘Viejo’ llegamos juntos y nos metimos juntos en el equipo”, recordó Martínez. En el nombre de Max está también implícito el agradecimiento a un grupo que lo respaldó en las malas.

El presente tripero no es fácil de explicar. Cuatro victorias al hilo contrastan notablemente con ese equipo que parecía destinado a pelear hasta el final por no descender. Quizá otra máxima futbolera, “ni fenómenos cuando ganamos ni desastre cuando perdemos” (del DT Luis Garisto, con un par de pasos por El Lobo) sirva para el analisis y para una revancha de este grupo de jugadores, más allá de que los cambios de Zaniratto fueron drásticos e hicieron lo suyo. “Trabajamos desde principio de año para que se nos den las cosas y no se nos estaban dando. No dejamos de intentarlo y ahora vamos por más”, agregó.

El próximo rival será Barracas Central, el lunes, en campo del Guapo. Un equipo duro del que se habla más por los arbitrajes que por el juego. “Nosotros vamos a enfocarnos en hacer nuestro trabajo, no importa el arbitraje. Superamos a muchos rivales durísimos como River, Vélez , Unión y este también vamos a tratar de sacarlo adelante”, concluyó Martínez, ilusionado con poner al Lobo en la semifinal del campeonato.

 

Multimedia

El grito de desahogo de Enzo Martínez, tras el gol en Santa Fe

