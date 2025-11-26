Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

La Plata fue escenario este miércoles de una postal pocas veces vista: un helicóptero descendió en pleno corazón de Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal y la Catedral, como parte de una jornada destinada a mostrar cómo trabajan los organismos provinciales ante situaciones críticas.

La actividad, organizada por Defensa Civil y todo el Sistema Provincial de Emergencias, reunió a especialistas, vehículos operativos, stands informativos y simulaciones en vivo, con el objetivo de acercar a la comunidad las herramientas y protocolos que se activan en casos de catástrofes, rescates y emergencias sanitarias.

“Una jornada para conocer cómo trabajamos ante emergencias, aprender a cuidarnos y compartir actividades pensadas para toda la familia”, destacaron desde la organización.

Durante el evento, las familias pudieron recorrer los puestos, interactuar con personal capacitado, participar de charlas educativas y observar de cerca maniobras que habitualmente se realizan en contextos de alto riesgo. La llegada y el descenso del helicóptero se transformó en el momento más impactante del día y convocó la atención de cientos de curiosos.

La propuesta buscó reforzar la cercanía entre los organismos de emergencia y la ciudadanía: “Defensa Civil y todo el Sistema Provincial de Emergencias, más cerca tuyo. Vení a vivir una experiencia distinta, informarte y participar”, remarcaron.

