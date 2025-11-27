Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento

El Senado bonaerense se disponía a transformar en ley esta madrugada, los proyectos de ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Antes, la Cámara de Diputados de la Provincia, con 63 de los 92 legisladores en el recinto, le había dado media sanción a ambas iniciativas.

En cambio el tratamiento de la Ley de Financiamiento (que autoriza al Gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por U$S 3.695 millones) fue pospuesta para mañana a las 10, en medio de intensas negociaciones tanto en el PJ o con la oposición.

El proyecto de Presupuesto sufrió algunas modificaciones vinculadas a la condonación de deudas y coparticipación de fondos provinciales a los municipios. Esto provocó demoras.

Las sesiones en ambas cámaras se postergaron varias horas debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición en la ley de Financiamiento. Específicamente en lo que tiene que ver con el Fondo para los Municipios.

A esto se le sumó que el oficialismo esperó hasta asegurarse que, tras la aprobación en la Cámara baja, el Senado pudiera votar sobre tablas ambas iniciativas, para lo cual necesitaba reunir el voto de los dos tercios de los presentes.

Cuando le informaron a las autoridades de Diputados que el oficialismo había reunido en el Senado ese número, el titular de la Cámara baja, Alexis Guerrera, dio inicio a la sesión.

PRESUPUESTO Y FISCAL IMPOSITIVA

El presupuesto provincial para 2026, prevé un gasto total de $43 billones frente a los $36 billones ejecutados este año.

El proyecto detalla gastos de capital por $3,2 billones, asistencia social por $1,7 billones, salud por $1,7 billones, educación por $1,3 billones y seguridad y servicio penitenciario por $1,4 billones.

Fue una tarde complicada, donde las discusiones volvían a foja cero y no había acuerdo

En cuanto a la ley Fiscal e impositiva, los funcionarios de Economía afirmaron (durante su presentación en la Legislatura) que no se modificarán las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB); habrá una “reducción nominal” en las cuotas en el 75% de los vehículos radicados en PBA y tampoco se modificarán los mecanismos para fijar las boletas del inmobiliario Urbano (casas y baldíos) o Rural.

Sin embargo el Gobierno aplicó una tasa de ingresos brutos del 9% a entidades financieras que hagan operaciones con bonos u otros instrumentos de deuda del gobierno nacional, que hasta ahora no tributaban.

UNA JORNADA COMPLICADA

La reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en Diputados, que es previa siempre a cada sesión, estaba pautada ayer a las 14. Pero se prorrogó sin hora, e incluso se hablaba de dificultades para comenzar la sesión .

A las 17 volvió a postergarse y finalmente, los presidentes de los bloques y las autoridades de la Cámara baja pudieron reunirse a las 19 y habilitar el temario de la sesión que comenzaría casi tres horas más tarde.

Pero en los temas a tratar solo figuraban las leyes de Presupuesto y la Fiscal e Impositiva. El endeudamiento se postergó para otra sesión: mañana a las 10.

¿Qué pasó entre la mañana de ayer, cuando los voceros del oficialismo transmitían mensajes optimistas sobre las negociaciones para la aprobación de las leyes económica y la tarde, cuando todo aparecía trabado y sin salida posible?

La discusión se volvió a estancar en cómo financiar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El artículo tercero de la ley de Financiamiento, despachado el martes por la Comisión de Presupuesto e Impuesto de Diputados, estableció un fondo para las comunas del 8% correspondiente al monto del endeudamiento propuesto en los articulos uno y dos de la iniciativa: U$S 3.035 millones. Más o menos 360 mil millones de pesos.

La mitad ($ 180 mil millones) se iban a pagar en tres cuotas fijas en abril, junio y octubre del año próximo. Y los otros 180 mil millones de pesos se repartirían a los municipios a medida que la Provincia tomara la deuda.

Pero los legisladores radicales y del PRO (representando a sus intendentes) se enteraron ayer al mediodía que el monto fijo se reducía de 180 mil millones a 30 mil millones . Entonces el diálogo primero se enrareció, y después se cortó.

El eje de la pelea entre el oficialismo y la oposición fue el Fondo para los Municipios

Más tarde, el Ejecutivo aumentó el monto fijo (lo cuadruplicó, en $ 120 mil millones) y continuaba insistiendo en que el resto del financiamiento a los municipios dependiera de la toma de deuda.

En este punto están negociando para la sesión de mañana.

El otro aspecto que generó rispideces fue la propuesta de aumentar de 8 a 12 el número de puestos en el directorio del Banco Provincia. Porque para cumplir esa promesa del Gobierno, hace falta modificar el directorio del BAPRO mediante mediante una ley y después incluir los pliegos de los aspirantes para que la Legislatura los vote. Algo bastante difícil de concretar en tan poco tiempo.

Sin embargo los diputados opositores fueron por más, y querían que antes de votar el endeudamiento, estén los pliegos de los nombramiento listos. “No es lo mismo una promesa verbal que un pagaré en la mano”, dijo con tono arrabalero un legislador del interior de la Provincia que aspira a uno de esos lugares.

Fue una tarde complicada. Por momentos las discusiones volvían a foja cero. E incluso se habló varias veces de postergar la sesión, porque el gobernador Axel Kicillof quería que se aprobara el paquete con las tres leyes económicas: Presupuesto, Fiscal e Impositiva y Financiamiento.

Finalmente desde la Casa de Gobierno de la calle 6 llegó la autorización para sesionar igual pese a la postergación de la Ley de Financiamiento. Al menos el Gobierno ya cuenta con un Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.