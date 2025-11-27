Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche

La Plata vuelve a atravesar este jueves una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista en torno a los 31 grados y un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. El viento, proveniente del sector norte, aportará una cuota adicional de humedad, lo que hará que la sensación térmica pueda sentirse aún más elevada.

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a desmejorar: el Servicio Meteorológico anticipa probables tormentas aisladas hacia la noche, por lo que recomiendan tomar precauciones, especialmente para quienes circulen en la vía pública o tengan actividades previstas al aire libre.

Pronóstico extendido

El día jueves se presenta con cielo parcial nublado y ambiente cálido, acompañado por vientos moderados del norte. Hacia la noche aumenta la inestabilidad con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y 30°C de máxima.

El viernes habrá un avance de un frente más fresco traerá nubosidad variable y un marcado tiempo inestable, con descenso de la temperatura. Los vientos soplarán moderados del sector este, con algunas ráfagas que podrían sentirse en distintos puntos de la ciudad. Las marcas térmicas irán de 16°C a 25°C.