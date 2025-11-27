Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
El Tren Roca, con servicio limitado por un accidente: sólo va de La Plata a Berazategui
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Chiqui Tapia, desafiante en medio de los escándalos por el PDFgate y la financiera : “Me quedan muchos años más”
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata
Nación se desprende de bienes en La Plata: la incertidumbre de empleados de un supermercado
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió
La UNLP abre hoy sus puertas al Congreso Internacional de Odontología
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Qué se sabe del accidente de tránsito que terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
Actividades: cerámica en la vereda, salud bucal, taller infantil, peña Abastense y show en Meridiano V
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata vuelve a atravesar este jueves una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista en torno a los 31 grados y un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. El viento, proveniente del sector norte, aportará una cuota adicional de humedad, lo que hará que la sensación térmica pueda sentirse aún más elevada.
Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a desmejorar: el Servicio Meteorológico anticipa probables tormentas aisladas hacia la noche, por lo que recomiendan tomar precauciones, especialmente para quienes circulen en la vía pública o tengan actividades previstas al aire libre.
El día jueves se presenta con cielo parcial nublado y ambiente cálido, acompañado por vientos moderados del norte. Hacia la noche aumenta la inestabilidad con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y 30°C de máxima.
El viernes habrá un avance de un frente más fresco traerá nubosidad variable y un marcado tiempo inestable, con descenso de la temperatura. Los vientos soplarán moderados del sector este, con algunas ráfagas que podrían sentirse en distintos puntos de la ciudad. Las marcas térmicas irán de 16°C a 25°C.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí