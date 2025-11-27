Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) -un organismo de referencia mundial en políticas sanitarias- dio un giro histórico en su postura sobre la terapia hormonal para la menopausia. Tras revisar nueva evidencia científica, la agencia comenzó a retirar las advertencias que durante años señalaron posibles riesgos cardiovasculares, de cáncer de mama y de deterioro cognitivo asociados al tratamiento.

Las terapias hormonales —conocidas como terapia de reemplazo hormonal (TRH)— están aprobadas para aliviar síntomas frecuentes de la menopausia, como sofocos, sudores nocturnos y molestias genitales vinculadas a la caída del estrógeno. También se utilizan para prevenir la osteoporosis. Sin embargo, muchas mujeres evitaban estos tratamientos debido a las advertencias incluidas en los envases, que ahora están siendo revisadas.

La actualización surge de datos que muestran que, cuando la TRH se inicia dentro de los diez años posteriores al inicio de la menopausia, ofrece beneficios significativos. Estudios recientes indican que su uso temprano reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa y disminuye las fracturas óseas.

Además, se observaron impactos notables en salud cardiovascular y cognitiva: un 50 % menos de riesgo de infarto, un 64 % menos de deterioro cognitivo y una reducción del 35 % en el riesgo de Alzheimer.

La evidencia también despeja temores históricos. Un análisis de treinta ensayos clínicos con más de 26.000 mujeres no encontró un aumento de la mortalidad por cáncer asociado al uso de TRH. Incluso, quienes empezaron la terapia antes de los 60 años mostraron un riesgo menor de morir por cualquier causa.

En este contexto, la FDA pidió a las compañías que actualicen los prospectos con información clara y equilibrada sobre los beneficios y riesgos. El organismo trabaja con los laboratorios para retirar referencias a los supuestos riesgos de enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y demencia.

No obstante, se mantendrá la advertencia de “caja negra” sobre cáncer endometrial en los productos que contienen sólo estrógeno de forma sistémica.

La recomendación oficial será iniciar la TRH dentro de los diez años del comienzo de la menopausia o antes de los 60 años, siempre en consulta con el profesional médico, que deberá evaluar la duración del tratamiento según cada caso. La decisión se apoya en nuevos análisis de cohortes más jóvenes que comenzaron la terapia en esa ventana temporal.