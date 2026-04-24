Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Información General

Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales

Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
24 de Abril de 2026 | 08:15

Escuchar esta nota

Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por haberlo sometido a un hostigamiento en las redes sociales y haber cometido una difamación sistemática durante seis años, según determinó la Justicia civil, y deberá pagarle una cifra cercana a los 30 millones de pesos.

El hombre es un ex agente de la Policía de La Rioja que sufrió un hostigamiento por redes sociales que lo perjudicó laboral y socialmente y se trata de un caso que establece un precedente sobre la responsabilidad civil derivada de daños al honor en el entorno digital, mientras que la sentencia fija una reparación económica de aproximadamente $4 millones, suma que deberá actualizarse con los intereses acumulados a lo largo de los seis años que demandó el proceso judicial, iniciado en 2020 y el monto real asciende a alrededor de unos 30 millones de pesos.

En 2019, ambos terminaron una relación de pareja y, según revela el expediente, la mujer realizó una serie de publicaciones ofensivas tanto desde cuentas personales como mediante perfiles falsos, a la vez que difundió agresiones, expresiones discriminatorias y también una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual, según un informe de La Mañana de Neuquén. 

En tanto, se indicó que, según consta en el expediente, la mujer realizó muchas publicaciones con el objetivo de dañar la reputación del hombre en el entorno profesional y social y se confirmó que, a través de los insultos reiterados, afectó el honor de su ex novio, ya que, se pudo conocer, de acuerdo a las pruebas que recabó la Justicia, que lo insultaba diciéndole “cornudo”, “chizito” y “coimero”, entre otras acusaciones.

“No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia”, subrayó el abogado Pablo Arrieta en diálogo con Rioja Política, mientras que, al ser un funcionario público en actividad, las difamaciones derivaron en la apertura de un sumario administrativo al interior de la fuerza policial y bloquearon sus posibilidades de ascenso.

También hubo una falsa denuncia por violencia de género

LE PUEDE INTERESAR

Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026

LE PUEDE INTERESAR

Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse

El abogado señaló que además se comprobó que una denuncia por violencia de género “era falsa” y manifestó: “Hay que ser muy criterioso al receptar estas denuncias porque a veces se activan mecanismos que atentan contra derechos de personas inocentes. Pudimos comprobar que se trataba de una falsa denuncia y por ende se archivaron las actuaciones”.

En tanto, se supo que la mujer hacía algunas publicaciones desde perfiles falsos y cuentas anónimas, lo que podría haber representado un obstáculo probatorio, pero el tribunal no requirió una pericia informática compleja sobre direcciones IP para llegar a una conclusión y, a través de una prueba indiciaria y testimonial, se llegó a la conclusión de que el contenido publicado desde las cuentas anónimas era idéntico al que la mujer difundía desde su perfil personal, ya que, se utilizaba el mismo lenguaje, eran las mismas acusaciones y los mismos detalles de la vida privada que solo ella podía conocer.

Ante esta situación, la Justicia resolvió que, en primer lugar, la mujer deberá abonar una indemnización que asciende a los $30 millones, mientras que, en uno de los aspectos más novedosos del fallo, le ordenó publicar la sentencia en los mismos medios y redes sociales donde realizó los escraches originales y, en caso de un eventual incumplimiento del pago, se habilitará automáticamente un juicio ejecutivo para embargar bienes y activos económicos de la ahora condenada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia

No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

Estudiantes vs Rosario Central, ¿se juega antes del receso del Mundial?

Sin descanso, Gimnasia le apunta a Belgrano en busca de la clasificación a los Playoff

La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
Últimas noticias de Información General

Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026

Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse

El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos

Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Espectáculos
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Oriana Sabatini habló sobre la chance de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca y fijó su postura 
Emotiva carta de Carlos Rottemberg que reveló el último gesto que tuvo Luis Brandoni
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
Policiales
Policías se disfrazaron de payasos y capturaron al narco más buscado de San Martín
Detuvieron a un delincuente acusado de cometer varias entraderas en La Plata
Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que chocó contra un camión y murió
El ex arbolito de La Plata sigue preso en Brasil y más complicado: la joven denigrada reveló que le dijo "negra p..."
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Deportes
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Herrera se lesionó en la entrada en calor
La Ciudad
Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    
Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido
TRIBUNA DE VECINOS | Denuncias por "apagón" del alumbrado público en barrios de La Plata: "Paramos el micro con linternas"
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026
Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla