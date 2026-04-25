El Gobierno en la mira: rechazo generalizado por impedir el acceso de la prensa a la Rosada

Periodistas acreditados a los que se les impidió ingresar a la Casa Rosada / web

La decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada desató una ola de críticas pocas veces vista por su amplitud y coincidencia. Desde sectores opositores hasta espacios que en otros temas han acompañado al oficialismo, el repudio se extendió con rapidez y dejó en evidencia un consenso inusual: la medida vulnera principios básicos del sistema democrático.

El PRO, espacio que lidera Mauricio Macri, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de un comunicado, sostuvo que “el periodismo no está para congraciar, está para informar” y remarcó que garantizar una prensa libre “no es una opción, es una obligación de cualquier Gobierno”.

Por su parte, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue tajante al calificar la medida como “un disparate” y la comparó con prácticas propias de países donde la libertad de prensa se encuentra restringida. En paralelo, volvió a marcar distancia con el oficialismo nacional y cuestionó el rumbo del PRO, al que describió como “confuso y contradictorio”.

En la misma línea, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti consideró que la prohibición constituye un hecho “grave e inédito” en la historia democrática argentina y subrayó que “la libertad de prensa es uno de los pilares insustituibles de la democracia”.

Un rechazo contundente llegó también desde el propio ecosistema de medios y organizaciones vinculadas al periodismo, que advirtieron sobre la gravedad institucional de la medida.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) la calificó como de “extrema gravedad”, mientras que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “máxima preocupación” y señaló que la restricción “no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.

ADEPA también puso el foco en el impacto concreto de la decisión: impedir el acceso de periodistas a la Casa Rosada limita la posibilidad de informar sobre los actos de gobierno y, en consecuencia, afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

“El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada”, remarcaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron que ninguna investigación puntual justifica una restricción generalizada que afecta a todos los trabajadores de prensa.

“Viola el derecho a informar”

La repercusión del conflicto trascendió las fronteras del país. La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió al Gobierno argentino que levante “de inmediato” la prohibición y consideró que se trata de una medida que vulnera el derecho a informar y a ser informado.

Desde la entidad señalaron que la decisión, adoptada bajo el argumento de una investigación por presunto espionaje, “obstaculiza el acceso a la información pública” y agrava un contexto ya marcado por tensiones entre el Gobierno y la prensa.

El pronunciamiento internacional refuerza la idea de que el conflicto no es percibido como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica más amplia que pone en discusión el vínculo entre el poder político y los medios de comunicación.

Juristas advierten sobre un precedente peligroso

Desde el ámbito jurídico, las críticas apuntaron tanto a la medida en sí como a sus implicancias institucionales.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que la decisión constituye un hecho “inédito” y advirtió que sancionar colectivamente a periodistas por una presunta conducta individual resulta incompatible con los principios del derecho.

“La responsabilidad colectiva por el hecho de otro es contraria a cualquier concepción liberal del derecho”, afirmó, al tiempo que alertó sobre el impacto de este tipo de decisiones en la calidad institucional.

Además, cuestionó los ataques verbales del Presidente contra periodistas y advirtió que ese tipo de discursos tiene como objetivo “intimidar voces críticas” e inhibir el debate democrático, en contraposición con los estándares establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos.

Gobernadores y dirigentes

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también se sumó a las críticas y puso el foco en el rol estructural de la prensa dentro del sistema democrático.

“Desde el regreso de la democracia en 1983, nunca ocurrió un hecho de estas características”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión y de prensa constituye la “esencia básica” del sistema republicano.

Jaldo también destacó la importancia de las conferencias de prensa como instancia de intercambio entre el Gobierno y los periodistas, y advirtió que restringir ese espacio debilita la posibilidad de construir una ciudadanía informada.

Un conflicto que expone tensiones crecientes

La medida del Gobierno se adoptó tras un episodio puntual en el que un periodista habría filmado sin autorización sectores internos de la Casa Rosada. Sin embargo, la respuesta oficial —la prohibición generalizada del ingreso— fue considerada desproporcionada por la mayoría de los actores políticos e institucionales.

El trasfondo del conflicto muestra un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el periodismo. En los últimos meses, las tradicionales conferencias de prensa fueron reemplazadas por un esquema más restrictivo, mientras que desde el poder Ejecutivo se multiplicaron las críticas y descalificaciones hacia trabajadores de prensa.

Incluso, en las últimas horas, el propio Presidente lanzó duros ataques contra periodistas, a quienes acusó públicamente y calificó en términos agraviantes, profundizando el clima de confrontación

Más allá del hecho que originó la decisión, el amplio rechazo evidencia que la discusión excede el episodio puntual y se proyecta sobre un plano más profundo: el rol de la prensa en la democracia y los límites del poder político frente al derecho a la información.

En ese sentido, la coincidencia entre dirigentes, entidades profesionales, juristas y organismos internacionales marca un punto clave: la restricción al acceso de periodistas a la Casa Rosada no es vista como una medida administrativa más, sino como un retroceso en términos de transparencia institucional.

El mensaje que atraviesa todas las voces es claro: sin acceso a la información pública, sin posibilidad de preguntar y repreguntar, y sin condiciones para ejercer el periodismo, la calidad democrática se resiente.

Y es precisamente ese consenso, amplio y poco frecuente, el que hoy pone en cuestión la decisión del Gobierno y abre un nuevo foco de conflicto en la relación entre el poder político y la prensa en la Argentina.