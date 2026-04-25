Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a tercera ronda en el Masters de Madrid

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) consiguió un sólido triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid, donde está obligado a ganar varios partidos para no caer en el ranking.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el vigésimo puesto en el ranking ATP, se impuso por 6-1 y 7-5 luego de una hora y 40 minutos de juego.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Cerúndolo, quien en el primer set jugó en un gran nivel para quebrarle el saque en dos oportunidades a su oponente y así tomar ventaja con un cómodo 6-1.

En la segunda manga Cerúndolo volvió a imponer condiciones e incluso llegó a sacar 5-4 para cerrar el encuentro. Allí fue cuando Hanfmann tuvo una buena reacción para igualar en cinco games por lado, aunque el argentino volvió a quebrar rápidamente y finalmente pudo ganar el partido en su segundo intento con su servicio tras conseguir el 7-5 definitivo.

De esta manera, Cerúndolo consiguió meterse en la tercera ronda de Madrid, donde se enfrentará con el ganador del partido entre su hermano Juan Manuel y el italiano Luciano Darderi (18°).

El argentino está obligado a avanzar varias rondas en este torneo, ya que defiende muchos puntos por las semifinales alcanzadas el año pasado, por lo que una temprana derrota lo haría caer varias posiciones en el ranking.__IP__

Los otros jugadores argentinos que jugarán este sábado en el cuarto Masters 1000 de la temporada serán Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes tendrán unos durísimos enfrentamientos ante el italiano Flavio Cobolli (10°) y el alemán Alexander Zverev (2°) respectivamente.