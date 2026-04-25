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Más de un siglo salvando vidas: los Bomberos Voluntarios de Berisso cumplen 102 años

Más de un siglo salvando vidas: los Bomberos Voluntarios de Berisso cumplen 102 años
25 de Abril de 2026 | 10:35

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La ciudad de Berisso conmemora este 25 de abril un nuevo aniversario de una de sus instituciones más emblemáticas: la Sociedad de Bomberos Voluntarios, que cumple 102 años de servicio ininterrumpido a la comunidad.

La historia se remonta al 25 de abril de 1924, cuando un grupo de inmigrantes, encabezados por Domingo Leveratto, decidió dar vida a la institución ante la necesidad de contar con un cuerpo organizado para combatir incendios y asistir en emergencias. En aquel entonces, fue designado como primer jefe del Cuerpo Activo Clarimundo Morgada.

En sus inicios, Berisso era un poblado conformado principalmente por trabajadores de los frigoríficos, en un contexto donde también comenzaban a desarrollarse otros polos productivos clave como la destilería de YPF, la hilandería The Patent Knitting, el puerto local y numerosas quintas en la zona costera. En ese escenario, el riesgo de incendios y siniestros hacía imprescindible la presencia de una organización preparada para responder.

Con el paso de las décadas, la institución no solo creció en infraestructura y recursos, sino que también se consolidó como un símbolo de compromiso y vocación. Hoy cuenta con un Cuartel Central y dos destacamentos: el N°1 “El Carmen” y el N°2 “Villa Zula”, desde donde se cubre todo el distrito.

Actualmente, el Cuerpo Activo está integrado por 105 bomberos voluntarios, tanto mujeres como hombres, a los que se suman 30 integrantes de la Honorable Escuadra de Reserva. Todos ellos forman parte de un equipo altamente capacitado que interviene no solo en incendios, sino también en rescates y diversas situaciones de emergencia.

A lo largo de más de un siglo, los Bomberos Voluntarios de Berisso se han ganado el reconocimiento y el cariño de la comunidad, gracias a su entrega permanente y a una labor que exige valentía, compromiso y solidaridad.

En este nuevo aniversario, la ciudad saluda y reconoce a quienes, desde 1924, mantienen viva una misión esencial: estar al servicio de los demás.

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