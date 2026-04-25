Violencia de género en La Plata: detuvieron a un policía que golpeó a su pareja con su bebé en brazos

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Un grave hecho de violencia de género sacudió a la ciudad de La Plata en las últimas horas, luego de que una joven denunciara a su pareja, un efectivo policial, por agresiones físicas ocurridas en una vivienda de la zona sur.
El episodio tuvo lugar ayer a la noche en una casa ubicada en calle 89 bis entre 17 y 18, en la localidad de Villa Elvira. Según fuentes que accedió EL DÍA, la víctima, una mujer de 20 años, relató que mantiene una relación desde hace tres años con el acusado, con quien además tiene una bebé de apenas 28 días.
De acuerdo a su testimonio, todo se desencadenó en medio de una discusión, cuando el hombre —identificado como un oficial de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) con funciones en Berisso— le habría propinado un golpe con la palma de la mano en el rostro y luego la empujó sobre la cama, mientras la joven sostenía a la beba en brazos.
En tanto, la situación no terminó allí. Siempre según la denuncia, el acusado también habría pateado una estufa y, antes de retirarse del domicilio, tomó su uniforme y su arma reglamentaria, provocando además destrozos en el lugar al golpear un televisor y romper el teléfono celular de la víctima.
Tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata, a cargo de la fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión del sospechoso bajo la carátula de “daños y lesiones en contexto de violencia de género”. Personal policial de la Comisaría Octava de Villa Elvira, se dirigió posteriormente al domicilio de un familiar del imputado, en calle 24 entre 89 y 90, donde se concretó su detención.
Fuentes del caso indicaron que el efectivo se encontraba franco de servicio al momento del hecho y que, tras su arresto, se dispuso su desafectación de la fuerza. Asimismo, su arma reglamentaria y el chaleco antibalas quedaron bajo resguardo.
El acusado permanecerá a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas, mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.
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