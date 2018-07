Mauro Zárate rompió el silencio entre lágrimas

El atacante contó sus razones que lo llevaron a dejar Vélez: “La decisión que tomé es solamente deportiva”, dijo el jugador

Mucho se habló esta semana del sonado pase de Mauro Zárate a Boca, que derivó en quema de camiseta de Vélez, por parte de algunos hinchas; de la quita de un mural con el rostro del delantero en la entrada al estadio, y de las explosivas declaraciones de sus hermanos, hablando de “traición familiar”.

Sin embargo, el propio Mauro Zárate, el principal protagonista de esta odisea, rompió el silencio ayer entre lágrimas y argumentó sus razones que lo llevaron a dejar Vélez.

“Tomé la decisión solamente por lo deportivo y el desafío de jugar en un club como Boca y disfrutar estos últimos años de carrera que tengo”. Y agregó: “No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente, en hacer amenazas o en insultar tanto… Sí lo entiendo. Ahora será esperar un poco a que pase todo y tranquilizar a mi mujer y mis hijos”.

Durante una charla que brindó a un programa de televisión por cable, Zárate expresó que “duele que se olviden de lo que hizo uno. Falté a mi palabra y duele porque la palabra de uno es muy importante”.

“Mis hermanos no tienen nada que ver. Acepté que se aparten y que no estén de acuerdo con la decisión que iba a tomar. Esto es un tema mío, una decisión que tomé yo solo, hablando con mi mujer. No sé por qué Rapisarda (presidente de Vélez) dijo que me habían prometido ir a la Selección. Sí hablamos de que pelearé copa y campeonato y que eso te lleva a que te tengan más en cuenta que en otros clubes si tenés buen rendimiento. Las frases que se dijeron no son reales”.

Más adelante agregó que “me dolió lo que dijo Chilavert porque es el ídolo de todos los hinchas de Vélez”.

“Dejar de ser ídolo del club que soy hincha es una de las cosas que iba a perder. Es muy duro. ¿Mis compañeros? Siento que los defraudé a ellos también. Juntar a todos y verles las caras no fue fácil. Estaba mi sobrino presente y por las lágrimas no podía hablar. Con Gaby (Heinze) quedó todo bien”.

También dijo que “siempre quiero hacer las cosas bien, pero nunca tuve tantas ganas. Como que tengo un plus por lo que se va a jugar. Creo que el enojo de los hinchas hubiera sido igual si me iba a Racing pero es inútil hablar de algo que no pasó”.

RAPISARDA, MUY DURO

Sergio Rapisarda, máximo dirigente del “Fortín”, fue muy duro con el delantero por haber faltado a su palabra. Y reveló los motivos que habrían impulsado a Zárate a desistir de la propuesta de Vélez.

“Mauro me dijo que se iba a Boca porque le prometieron la Selección. Aunque teníamos todo arreglado hace diez días empezaron las dudas por una promesa verbal, eso me dijo Mauro, con la Selección, algo que hasta me cuesta contarlo”.