VIDEO. Tremendo accidente en Ensenada: dos jóvenes chocaron contra un Hilux

Ensenada volvió a ser escenario de un violento siniestro vial que dejó a dos jóvenes gravemente heridos. El hecho ocurrió anoche en la intersección de la avenida Bossinga y la calle Sarmiento, donde una motocicleta que circulaba a alta velocidad impactó de frente contra una camioneta.

Cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal registraron el momento exacto del choque. En las imágenes se observa cómo, tras la colisión, la camioneta gira bruscamente y queda en sentido contrario al de su marcha, producto de la fuerza del impacto.

Tras el accidente, equipos de emergencias acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a los ocupantes de la moto a un hospital cercano. Fuentes médicas confirmaron que ambos presentaban heridas de distinta consideración, pero que lograron sobrevivir.

Este hecho se suma a una preocupante estadística de siniestralidad en la región. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 51 muertes en accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de más de seis víctimas fatales por mes. La cifra alarma a las autoridades y refuerza el reclamo por medidas más estrictas de control y prevención vial.

La investigación quedó a cargo de la comisaría local, que trabaja para determinar las causas y responsabilidades del choque.

