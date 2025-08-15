El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que el domingo 17 de agosto realizará tareas programadas de mantenimiento que afectarán el funcionamiento de la Red Link en toda la provincia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo desde las 00:01 hasta las 06:00 horas, período en el cual no estarán disponibles varias operaciones clave para los clientes.

"Por tareas de actualización tecnológica, Home banking, BIP Móvil y Cuenta DNI estarán fuera de servicio desde las 00:01 hasta las 6:05 del domingo 17 de agosto", indicaron desde el Bapro.