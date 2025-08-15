Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad

¡Atención usuarios! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP Móvil y home banking del Banco Provincia de Buenos Aires

¡Atención usuarios! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP Móvil y home banking del Banco Provincia de Buenos Aires
15 de Agosto de 2025 | 19:19

Escuchar esta nota

El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que el domingo 17 de agosto realizará tareas programadas de mantenimiento que afectarán el funcionamiento de la Red Link en toda la provincia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo desde las 00:01 hasta las 06:00 horas, período en el cual no estarán disponibles varias operaciones clave para los clientes.

"Por tareas de actualización tecnológica, Home banking, BIP Móvil y Cuenta DNI estarán fuera de servicio desde las 00:01 hasta las 6:05 del domingo 17 de agosto", indicaron desde el Bapro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

Fenómeno climático | La tormenta de Santa Rosa, más cerca: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata Cómic: arrancó la tercera edición en el Pasaje Dardo Rocha

Fenómeno climático | La tormenta de Santa Rosa, más cerca: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

"Estado de Alarma” y " crisis sanitaria": qué dijo el Colegio de Médicos por las casi 100 muertes del fentanilo

"Acá se labura": Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA

Policiales
VIDEO. Tremendo accidente en Ensenada: dos jóvenes chocaron contra un Hilux
Conmoción: un hombre fue hallado sin vida en su vivienda de La Plata
"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio
Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"
Incendio de auto asustó a los vecinos de Arturo Seguí
Deportes
Generales y plateas: ya se canjean y venden las entradas para Gimnasia vs Lanús en el Bosque
Foster, desaparecido de Rampla Juniors: lo intiman en Uruguay a que cumpla con lo prometido
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
Espectáculos
"Elijo quedarme" y "el último mensaje" Wanda rompió el silencio sobre L-Gante y la reconciliación con Tamara
Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Información General
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla