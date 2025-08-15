Las redes sociales convirtieron este viernes el nombre de Emiliano Coroniti en tendencia nacional, luego de que se viralizara un video en el que se lo ve besando a la actriz porno argentina Cami Nair. El clip, acompañado por la frase “Yo no le puedo fallar a mi gente”, circuló ampliamente en X (ex Twitter) y encendió una ola de comentarios, memes y reacciones.

El episodio fue difundido inicialmente por la cuenta @porqueTTarg, dedicada a explicar tendencias virales, que atribuyó la popularidad del apellido “Coroniti” a ese momento captado en cámara. La mezcla de sorpresa, morbo y humor hizo que el contenido se replicara a gran velocidad.

"Coroniti"



Porque me comió la boca a la actriz porno Cami Nair: "Yo no le puedo fallar a mi gente". pic.twitter.com/3uqTM2Zbxh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 15, 2025

Aunque no se conocen detalles precisos del contexto en el que se produjo el beso, el propio Coroniti habría hecho declaraciones jocosas en torno a la situación, reforzando el tono distendido con el que muchos usuarios lo interpretaron.

Por su parte, Cami Nair es una figura conocida en la industria del cine para adultos en Argentina y suele mantener una presencia activa en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y participa de transmisiones y eventos.