Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Espectáculos

Viral | Emi Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y se dijo "te amo"

15 de Agosto de 2025 | 16:52

Las redes sociales convirtieron este viernes el nombre de Emiliano Coroniti en tendencia nacional, luego de que se viralizara un video en el que se lo ve besando a la actriz porno argentina Cami Nair. El clip, acompañado por la frase “Yo no le puedo fallar a mi gente”, circuló ampliamente en X (ex Twitter) y encendió una ola de comentarios, memes y reacciones.

El episodio fue difundido inicialmente por la cuenta @porqueTTarg, dedicada a explicar tendencias virales, que atribuyó la popularidad del apellido “Coroniti” a ese momento captado en cámara. La mezcla de sorpresa, morbo y humor hizo que el contenido se replicara a gran velocidad.

 

Aunque no se conocen detalles precisos del contexto en el que se produjo el beso, el propio Coroniti habría hecho declaraciones jocosas en torno a la situación, reforzando el tono distendido con el que muchos usuarios lo interpretaron.

Por su parte, Cami Nair es una figura conocida en la industria del cine para adultos en Argentina y suele mantener una presencia activa en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y participa de transmisiones y eventos.

