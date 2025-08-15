Fallo favorable a Argentina por YPF: la Justicia de EE.UU permitió apelar en contra sin entregar acciones
Fallo favorable a Argentina por YPF: la Justicia de EE.UU permitió apelar en contra sin entregar acciones
Las redes sociales convirtieron este viernes el nombre de Emiliano Coroniti en tendencia nacional, luego de que se viralizara un video en el que se lo ve besando a la actriz porno argentina Cami Nair. El clip, acompañado por la frase “Yo no le puedo fallar a mi gente”, circuló ampliamente en X (ex Twitter) y encendió una ola de comentarios, memes y reacciones.
El episodio fue difundido inicialmente por la cuenta @porqueTTarg, dedicada a explicar tendencias virales, que atribuyó la popularidad del apellido “Coroniti” a ese momento captado en cámara. La mezcla de sorpresa, morbo y humor hizo que el contenido se replicara a gran velocidad.
"Coroniti"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 15, 2025
Porque me comió la boca a la actriz porno Cami Nair: "Yo no le puedo fallar a mi gente". pic.twitter.com/3uqTM2Zbxh
Aunque no se conocen detalles precisos del contexto en el que se produjo el beso, el propio Coroniti habría hecho declaraciones jocosas en torno a la situación, reforzando el tono distendido con el que muchos usuarios lo interpretaron.
Por su parte, Cami Nair es una figura conocida en la industria del cine para adultos en Argentina y suele mantener una presencia activa en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y participa de transmisiones y eventos.
