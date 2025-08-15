Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
El Lali Tour 2025 sigue creciendo como uno de los fenómenos musicales más importantes del año en Argentina y América Latina. Desde su inicio en mayo en Buenos Aires, Lali Espósito ha agotado entradas en cada ciudad, y cada show se convierte en tendencia en redes sociales con videos, fotos y comentarios que se viralizan en cuestión de horas.
La gira recorre sus grandes éxitos, temas de su último álbum y coreografías impactantes que ya son parte del ADN de sus presentaciones. El setlist incluye clásicos como “Disciplina”, “Boomerang” y “Ego”, junto a nuevos hits que el público canta de principio a fin. Con una puesta en escena de nivel internacional, pantallas gigantes, vestuarios llamativos y una banda en vivo, cada concierto es un espectáculo integral pensado para emocionar y sorprender.
En plataformas como TikTok e Instagram, fragmentos de canciones, bailes y momentos espontáneos del público suman millones de reproducciones. En X (ex Twitter), los hashtags #LaliTour2025 y #LaliEnVivo suelen posicionarse entre las principales tendencias durante y después de cada recital. Esta interacción constante con sus seguidores refuerza el vínculo de la artista con su comunidad y amplifica el alcance de su música.
Estas son las fechas programadas del Lali Tour 2025:
Córdoba: 23 de agosto
Rosario: 30 de agosto
Mendoza: 6 de septiembre
Salta: 13 de septiembre
Buenos Aires (Gran Rex): 20 de septiembre
Tras la etapa nacional, la gira continuará por Chile, México, España y otros países de Europa.
Las entradas se pueden conseguir a través de plataformas oficiales y puntos de venta autorizados. La demanda es alta y, en la mayoría de las ciudades, las localidades se agotan en pocos días.
Lo cierto es que más allá de la música, Lali se ha consolidado como un ícono cultural que combina talento, carisma y una estrategia digital impecable. Su capacidad para conectar con la audiencia y generar contenido que se multiplica en redes convierte al Lali Tour 2025 en mucho más que una serie de conciertos: es una experiencia colectiva que mezcla música, moda, performance y comunidad online.
