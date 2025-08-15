Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Espectáculos

Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina

Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
15 de Agosto de 2025 | 12:23

Escuchar esta nota

El Lali Tour 2025 sigue creciendo como uno de los fenómenos musicales más importantes del año en Argentina y América Latina. Desde su inicio en mayo en Buenos Aires, Lali Espósito ha agotado entradas en cada ciudad, y cada show se convierte en tendencia en redes sociales con videos, fotos y comentarios que se viralizan en cuestión de horas.

La gira recorre sus grandes éxitos, temas de su último álbum y coreografías impactantes que ya son parte del ADN de sus presentaciones. El setlist incluye clásicos como “Disciplina”, “Boomerang” y “Ego”, junto a nuevos hits que el público canta de principio a fin. Con una puesta en escena de nivel internacional, pantallas gigantes, vestuarios llamativos y una banda en vivo, cada concierto es un espectáculo integral pensado para emocionar y sorprender.

En plataformas como TikTok e Instagram, fragmentos de canciones, bailes y momentos espontáneos del público suman millones de reproducciones. En X (ex Twitter), los hashtags #LaliTour2025 y #LaliEnVivo suelen posicionarse entre las principales tendencias durante y después de cada recital. Esta interacción constante con sus seguidores refuerza el vínculo de la artista con su comunidad y amplifica el alcance de su música.

Próximas fechas del Lali Tour 2025 en Argentina

Estas son las fechas programadas del Lali Tour 2025:

Córdoba: 23 de agosto

LE PUEDE INTERESAR

La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis

LE PUEDE INTERESAR

Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía

Rosario: 30 de agosto

Mendoza: 6 de septiembre

Salta: 13 de septiembre

Buenos Aires (Gran Rex): 20 de septiembre
Tras la etapa nacional, la gira continuará por Chile, México, España y otros países de Europa.

 

Entradas para el Lali Tour 2025

Las entradas se pueden conseguir a través de plataformas oficiales y puntos de venta autorizados. La demanda es alta y, en la mayoría de las ciudades, las localidades se agotan en pocos días.

Lo cierto es que más allá de la música, Lali se ha consolidado como un ícono cultural que combina talento, carisma y una estrategia digital impecable. Su capacidad para conectar con la audiencia y generar contenido que se multiplica en redes convierte al Lali Tour 2025 en mucho más que una serie de conciertos: es una experiencia colectiva que mezcla música, moda, performance y comunidad online.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Últimas noticias de Espectáculos

La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis

Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía

Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario

Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
La Ciudad
En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: viernes con una promo especial en la Región
Deportes
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Policiales
¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?
Tragedia en La Plata: un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Ruta 2
Tres mujeres policías heroínas en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente en La Matanza: un detenido
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Información General
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla