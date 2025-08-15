"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Fallo favorable a Argentina por YPF: la Justicia de EE.UU permitió apelar en contra sin entregar acciones
Fallo favorable a Argentina por YPF: la Justicia de EE.UU permitió apelar en contra sin entregar acciones
Escuchar esta nota
En medio de la investigación judicial por el fentanilo contaminado que ya provocó 96 muertes en clínicas y hospitales de todo el país, un fuerte cara a cara televisivo expuso la tensión entre los familiares de las víctimas y el empresario señalado como responsable.
El episodio ocurrió en el programa Solo una vuelta más, donde Soledad Francese, madre de Renato Nicolini —la víctima más joven de la tragedia—, confrontó a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A. “Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste”, le dijo con la voz quebrada pero firme.
Renato, de 18 años, había ingresado al Hospital Italiano de La Plata tras un accidente. Su estado era favorable hasta que una neumonía, provocada por dos bacterias presentes en el fentanilo contaminado que se le aplicó, complicó su cuadro y derivó en su muerte. El caso se convirtió en un símbolo de la crisis sanitaria, tanto por la edad del paciente como por las irregularidades detectadas en la cadena de producción del medicamento.
Durante el intercambio, Furfaro intentó deslindar su responsabilidad y pidió esperar las conclusiones médicas. “Soy el primero que quiere que se sepa lo que le pasó a su hijo… ¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal… Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo”, sostuvo.
Lejos de aceptar sus explicaciones, Francese lo interpeló con datos técnicos sobre el lote 31202, asegurando que se fabricó en el doble del tiempo permitido y con variaciones de temperatura que favorecieron la proliferación bacteriana. “Sos responsable de todas las muertes”, afirmó.
Ante la firmeza de la madre, el empresario se limitó a aceptar sus palabras: “Todo lo que usted me diga tiene razón. Le pido acompañar el sentimiento”. Pero Francese fue categórica: “No te acepto disculpas, no te voy a aceptar nada”.
La causa judicial sigue en curso mientras crece la presión social para que se determinen las responsabilidades penales y civiles por una de las peores crisis sanitarias que ha vivido el país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
