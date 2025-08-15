Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía

Javier Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”

La trama de una reunión con la mira puesta en el cierre de listas de La Libertad Avanza

Javier Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
15 de Agosto de 2025 | 19:18

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei encabezó una extensa reunión de equipo, que incluyó la proyección y el debate de la película Homo Argentum, que protagoniza el actor Guillermo Francella, en la previa a la fecha límite para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada en uso del mameluco de la empresa YPF, que estila portar cuando permanece en la quinta de Olivos, y pese al día no laborable, convocó a sus principales colaboradores.

El intercambio del Gabinete, que duró poco más de cuatro horas, tuvo lugar en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por las muertes de personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo.

Desde el entorno del libertario negaron que la convocatoria a la reunión haya sido de urgencia, y argumentaron que figuraba en las agendas desde el miércoles.

Si bien los encuentros suelen ser herméticos por regla del propio Milei, se supo que en una primera instancia el mandatario hizo uso de la palabra en un repaso de la coyuntura económica, abordó temas propios del Gabinete y algunos aspectos de la batalla cultural, mientras los asistentes llevaban un registro escrito del intercambio.

Para la ocasión, personal de ceremonial y protocolo repartió entre los presentes carpetas azules con el logo de Presidencia en color dorado y lápices negros.

LE PUEDE INTERESAR

Críticas internas en el PRO y un partido al borde de la ruptura tras el acuerdo con LLA

LE PUEDE INTERESAR

Matrimonio argentino de 60 años cruza el Atlántico en un avión monomotor de 1978

En la segunda etapa de la reunión, el mandatario propuso volver a ver el film que compartió junto a los legisladores del PRO y LLA, el pasado martes en la quinta de Olivos, y utilizó algunas de las 16 viñetas para debatir escenarios de la realidad.

Uno de los asistentes confirmó que las historias que captaron la atención del mandatario y que formaron parte del cine debate fueron “Aquí no ha pasado nada”, “Piso 54”, “Un hombre decidido”, “El auto de mis sueños”, “Experiencia enriquecedora”, “La novia de papá”, “Las ventajas de ser pobre”, “Ezeiza”, “El juguete carísimo”, “Un film necesario” y “Tropo Dolce”.

Debido a que el debate se extendió pasado el mediodía, el jefe de Estado y sus funcionarios compartieron un almuerzo cuyo menú incluyó empanadas, agua o gaseosa.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escoltó al libertario en el intercambio que se llevó adelante en el Salón Eva Perón junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También pasaron la mañana del viernes en el primer piso de Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se retiró a mitad del encuentro.

Poco antes de las 14.30, mientras los ministros abandonaban la Casa Rosada, Martín Menem desfiló por el balcón del primer piso y se trasladó a las oficinas de su primo, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem, quien se encuentra abocado al cierre de las listas nacionales de La Libertad Avanza.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

Fenómeno climático | La tormenta de Santa Rosa, más cerca: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de Política y Economía

Críticas internas en el PRO y un partido al borde de la ruptura tras el acuerdo con LLA

Matrimonio argentino de 60 años cruza el Atlántico en un avión monomotor de 1978

Tandil abre inscripciones para el Concurso de Asado en la Kermesse Rural 2025

Venta habilitada para pasajes de tren Buenos Aires-Junín con servicio diario en septiembre
Deportes
Generales y plateas: ya se canjean y venden las entradas para Gimnasia vs Lanús en el Bosque
Foster, desaparecido de Rampla Juniors: lo intiman en Uruguay a que cumpla con lo prometido
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
Policiales
VIDEO. Tremendo accidente en Ensenada: dos jóvenes chocaron contra un Hilux
Conmoción: un hombre fue hallado sin vida en su vivienda de La Plata
"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio
Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"
Incendio de auto asustó a los vecinos de Arturo Seguí
Espectáculos
"Elijo quedarme" y "el último mensaje" Wanda rompió el silencio sobre L-Gante y la reconciliación con Tamara
Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Información General
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla