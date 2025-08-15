Asistencia económica y equipamiento deportivo al Centro de Fomento Los Hornos en su 94° aniversario

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este viernes de la cena aniversario por el 94° aniversario del Centro de Fomento Los Hornos, uno de los clubes más tradicionales de la región.

Durante el evento, el jefe comunal hizo entrega de una asistencia económica para la histórica entidad, fundada el 13 de agosto de 1931. La misma le permitirá saldar una deuda económica producto de un juicio laboral que atravesaba.

A la par, el mandatario platense hizo entrega de pelotas y equipamiento deportivo para el desarrollo de las múltiples disciplinas que practican cientos de jóvenes de la zona.

“Desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando y apoyando el trabajo tan noble que hacen instituciones como esta, fomentando valores, incentivando la práctica del deporte entre los jóvenes y los adultos y, sobre todo, fortaleciendo los lazos sociales que hacen a la vida barrial”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por los diputados provinciales, Ariel Archanco y Lucia Iañez.

Como parte de las actividades por el cumpleaños de la institución, el miércoles también se realizó un colorido desfile del que participaron integrantes de todas las disciplinas que se practican en el centro: gimnasia artística, patín, vóley, básquet, karate, acrobacia en telas, taekwondo, folclore, fútbol infantil, juvenil, de adultos y femenino y gimnasia para adultos mayores.

Participaron junto al intendente Julio Alak el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la delegada de Los Hornos, Paola Palmieri; el presidente del centro, Andrés Ferreyra; y el presidente de la Federación de Instituciones, Alberto Alba, entre otras autoridades.