Generales y plateas: ya se canjean y venden las entradas para Gimnasia vs Lanús en el Bosque

Generales y plateas: ya se canjean y venden las entradas para Gimnasia vs Lanús en el Bosque
15 de Agosto de 2025 | 16:13

Escuchar esta nota

Gimnasia comunicó que los socios ya pueden canjear las entradas para el partido del domingo ante Lanús. Lo pueden hacer a través del portal Autogestión o la aplicación móvil, donde se puede elegir la ubicación y realizar la compra de la entrada.

Por otro lado, el Lobo informó que habrá un remanente de plateas, que se podrán solicitar también por el portal Autogestión y la aplicación móvil. El ticket para la Basile Alta costará 35 mil pesos, mientras que para la Basile Baja saldrá 40 mil pesos.

Por otro lado, la venta de entradas generales también será por Autogestión y la aplicación móvil. También se podrán adquirir el mismo domingo, desde las 10 hasta el inicio del encuentro en las ventanillas ubicadas frente al observatorio. $28.000 saldrá para los mayores, $16.500 para jubilados y pensionados y $11.500 para los menores de 0 a 9 años.


Los socios ya pueden ingresar al Portal de Autogestión ó App Móvil, seleccionar compra y canje de entradas y elegir ubicación. Recordar que para realizar el canje, se debe tener la cuota de agosto paga.

Plateas para socios

Habrá disponible un remanente de plateas, únicamente a través del Portal de Autogestión ó App Móvil.

- Basile Alta: $35.000
- Basile Baja: $45.000

Entradas generales

La venta será por el Portal de Autogestión y App Móvil ó el mismo domingo, desde las 10.00hs hasta el inicio del partido, en las ventanillas ubicadas frente al observatorio.

- Mayores: $28.000
- Jubilados/Pensionados/Damas: $16.500
- Menores (0 a 9 años): $11.500

