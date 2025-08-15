Estudiantes está con buenas vibras por sus cuatro triunfos de manera consecutiva y el reciente 1-0 en Asunción contra Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero hay un tema que lo tiene preocupado al entrenador Eduardo Domínguez y que tendrá que resolver de la mejor manera: quién juega por la banda izquierda.

El Vasco Benedetti fue expulsado contra Independiente Rivadavia y recibió tres fechas de suspensión. De esta manera está descartado que pueda ser de la partida.

El “3” que suele ser titular es Santiago Arzamendia, que jugó en Paraguay pero se retiró con una molestia. De esta manera la idea era preservarlo para el duelo revancha y evitar que se resienta el próximo miércoles.

Entonces todos los caminos conducían a Joaquín Pereyra, el juvenil de la Reserva que había sido promovido a Primera. Pero en la práctica de ayer sufrió una leve fratura del dedo meñique de su pie derecho y está prácticamente descartado.

Entonces ahora el Barba tendrá que decidir si expone a Arzamendia o bien cambia de banda a Eric Meza para que Román Gómez juegue del lado derecho.