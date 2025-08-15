La Plata Cómic: arrancó la tercera edición en el Pasaje Dardo Rocha

Desde este viernes, el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata es escenario de La Plata Cómic 3a Edición, evento que contará con stands de venta de merch, concursos de cosplay y espectáculos musicales vinculados al universo de esta cultura que convoca a chicos y grandes.

La Plata Cómic podrá disfrutarse durante viernes, sábado y domingo, desde las 12, con nutridas grillas y atracciones, en el marco del fin de semana de la niñez. La cita es en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7 de la capital bonaerense.

📍 Viernes 15

De 12 a 20 se llevará a cabo la primera jornada de La Plata Cómic 3° Edición, con shows en vivo, concursos de trivias y K-POP, paneles con Rulombo y Alejandro Skyzula y la presentación de Vingilot.

📍 Sábado 16

Desde las 12 se desarrollará la segunda jornada de La Plata Cómic con Show Action Producciones, concursos de trivias y cosplay, un panel con Braian Pavón y los shows en vivo de Coro Kokoro y Equipo 7.

📍 Domingo 17

La tercera y última jornada de La Plata Cómic 3° Edición ofrecerá más concursos, paneles de Rulombo y Santiago Speranza y los shows en vivo de QPA Band y Equipo 7.

Vale recordar que La Plata Cómic 3º Edición es un evento con entrada libre y gratuita, para que disfrute toda la familia.