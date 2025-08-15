Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez y Mauro Icardi, lejos de los conflictos de su alrededor, siguen apostando al amor y a su relación. La pareja, instalada en Turquía, mostró fotos impactantes de su nuevo hogar.

Ya vimos a la actriz posando en el patio de la nueva propiedad que eligieron para poder pasar sus días en Estambul, y también en el vestidor.

Ninguneando a Wanda Nara, le mostró a sus seguidores los lujos que está disfrutando junto al jugador del Galatasaray, por lo que se fotografió frente al espejo de su vestidor mientras lució una remera blanca, un pantalón verde y unos zapatos negros.

Así, llegó el turno de la sala de reposo, parque y pileta. Así, la actriz deslumbró a todos con nuevo y lujoso nidito de amor dónde pasará sus días junto a Mauro Icardi.