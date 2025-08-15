Wanda Nara se volvió a posicionar en el centro de la escena mediática tras sus recientes declaraciones sobre L-Gante y la reconciliación de Tamara Báez con el cantante. En una entrevista, la empresaria y mediática abordó las polémicas que la involucraron y dejó en claro su postura frente a los rumores que circulan en redes sociales y programas de farándula.

La modelo expresó su opinión sobre la relación entre L-Gante y Tamara Báez, comentando que respeta las decisiones de ambos y que no tiene intención de intervenir en su vida personal. “Cada uno tiene su camino y sus decisiones, lo importante es que se cuiden y sean felices”, señaló.

Además, Wanda habló de los comentarios que la vincularon con distintas polémicas mediáticas, asegurando que busca mantenerse al margen de conflictos que no la involucran directamente y que prefiere concentrarse en su familia y sus proyectos profesionales.

Con estas declaraciones, la empresaria intenta poner paños fríos a los rumores y dejar en claro que no hay tensiones personales con ninguna de las partes involucradas. Su postura refleja un cambio hacia un enfoque más discreto y centrado en lo personal, alejándose de las controversias que a menudo la colocan en el ojo mediático.