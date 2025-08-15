Críticas internas en el PRO y un partido al borde de la ruptura tras el acuerdo con LLA

La decisión de Mauricio Macri de impulsar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la CABA y en otras nueve provincias, incluida Buenos Aires, generó una reacción interna en el PRO como nunca antes se había visto. Con públicos cuestionamientos al ex presidente y actual titular nacional de ese partido, incluso de actores de los que hasta hace nada era imposible escuchar disidencias respecto a su líder. Eso interpela directamente al ingeniero y, para muchos, abre un gran interrogante sobre el futuro del partido amarillo luego de que pasen las elecciones bonaerenses de septiembre, primero, y luego las nacionales de medio término de octubre.

Nombres de peso, de histórico alineamiento con Mauricio, le pusieron palabras a la disidencia por la fusión con LLA. Como la ex gobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal, el ex senador Esteban Bullrich, el diplomático Diego Guelar (quien directamente insultó a Macri), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, o el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien aseguró: “Tenemos que ver los que quedamos, quiénes se quedan en el partido a seguir apostando al PRO y quiénes deciden dar un paso al costado”. Así, le puso puntos suspensivos a una posible fractura.

Los temores

Las críticas a Macri se basan en la idea -en rigor, el temor- de un sector de la dirigencia amarilla de que los entendimientos con los libertarios sean el inicio de un proceso de dilución de la identidad partidaria dentro de la lógica y las filas de La Libertad Avanza. Cuya imagen más paradigmática, un vaticinio maldito para los que abonan esta tesis, fue aquella foto electoral en La Matanza, encabezada por Javier Milei y con una decena de dirigentes vistiendo camperas violetas (el color identificativo de LLA). Incluidos, claro, los principales referentes bonaerenses del PRO.

Conceptualmente, el macrismo coincide en muchos puntos con Milei. En especial con la idea de respetar el equilibrio fiscal, bajar el gasto público y achicar estructuras desmesuradamente engrosadas durante el kirchnerismo. Pero un gran número de dirigentes no está de acuerdo con las formas disruptivas, muchas veces irrespetuosas, del Presidente y con ciertas decisiones que bordean la insesibilidad. Por ejemplo, la decisión de voltear mejoras presupuestarias para las personas con discapacidades. La lista es más larga.

Los macristas barruntan lo obvio: Milei pretende ser el único líder del espectro de derecha liberal; en su cabeza allí no hay lugar para otro espacio político que no sea el propio.

Además, el enojo de los refractarios a los acuerdos con LLA reconoce un diagnóstico político: estiman que los mismos terminaron siendo muy desfavorables para el PRO, aceptando condiciones casi humillantes que puso la Casa Rosada.

Desde este punto de vista, sobresale lo que pasó en el cierre de las listas para las candidaturas nacionales en la Ciudad, donde los amarillos se llevaron sólo dos lugares en Diputados (cuarto y quinto entre los “salibles”) y ningún puesto para el Senado.

Un ruido infernal

En el PRO bonaerense también hay un ruido infernal. Los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, más el intendente marplatense Guillermo Montenegro, fueron los delegados de Macri en el cierre del acuerdo, que incluyó la distribución de candidaturas en las secciones y los distritos de cara a septiembre. Y en la lista que se conocerá mañana para el Congreso (la Provincia elige diputados nacionales en octubre).

No se dirá en público por ahora pero la verdad es que una parte de la dirigencia bonaerense amarilla siente que, más que un acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO, se trató de un cierre entre los libertarios y el trío Ritondo-Santilli-Montenegro. Quienes, según esa visión, habrían apuntado sobre todo a reforzar sus propios intereses políticos en una jugada disfrazada de beneficio para el partido, ubicando legisladores propios y encima generando escisiones que se van a hacer notar el 7 de septiembre. En especial en la Segunda Sección y en la Cuarta.

Es verdad que Santilli y Ritondo colaron gente propia en las listas seccionales y que Montenegro será él mismo candidato a senador por la Quinta Sección. También es cierto que probablemente el “Colo” sea el tercer o quinto candidato a diputado nacional de la lista que encabezará José Luis Espert (ayer peleaba el lugar con el armador karinista Sebastian Pareja) y que Ritondo, actual jefe del bloque PRO de la Cámara Baja, ha logrado desde el año pasado ubicar dirigentes afines en diferentes delegaciones de Anses y PAMI a lo largo de la geografía bonaerense. Detalles que encienden aún más la inquina de los desconfiados puertas adentros del partido amarillo.

Algo más que una molestia

Movimientos en los bloques legislativos bonaerenses del PRO (muchos diputados y senadores no se sienten incluidos en el acuerdo con los violetas) y fracturas abiertas en algunos Concejos Delibertantes de la Provincia, como en La Plata, podrían estar evidenciando algo más que una molestia. Acaso la insinuación de un conato de rebeldía contra la conducción provincial de Ritondo, el intento de juntar una masa crítica con pretensiones independentistas.

El dato objetivo es que en unas 14 provincias los referentes del PRO decidieron no acordar con LLA. Lo dicho: puede ser el inicio de una posible fractura de cara al 2027, fecha en la que muchos actores amarillos piensan que puede ser posible recrear algo parecido a lo que fue Cambiemos, primero, y Juntos por el Cambio, después.

Pero además, aquel atisbo de posible rebelión futura, asoma como un escenario donde el partido fundado por Macri hace casi 20 años deje de ser lo que en rigor ha sido hasta ahora: una fuerza muy personalista, donde básicamente se hace lo que el líder ordena. Final abierto.