Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Enfoque

Críticas internas en el PRO y un partido al borde de la ruptura tras el acuerdo con LLA

Críticas internas en el PRO y un partido al borde de la ruptura tras el acuerdo con LLA
Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

15 de Agosto de 2025 | 18:57

Escuchar esta nota

La decisión de Mauricio Macri de impulsar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la CABA y en otras nueve provincias, incluida Buenos Aires, generó una reacción interna en el PRO como nunca antes se había visto. Con públicos cuestionamientos al ex presidente y actual titular nacional de ese partido, incluso de actores de los que hasta hace nada era imposible escuchar disidencias respecto a su líder. Eso interpela directamente al ingeniero y, para muchos, abre un gran interrogante sobre el futuro del partido amarillo luego de que pasen las elecciones bonaerenses de septiembre, primero, y luego las nacionales de medio término de octubre.

Nombres de peso, de histórico alineamiento con Mauricio, le pusieron palabras a la disidencia por la fusión con LLA. Como la ex gobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal, el ex senador Esteban Bullrich, el diplomático Diego Guelar (quien directamente insultó a Macri), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, o el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien aseguró: “Tenemos que ver los que quedamos, quiénes se quedan en el partido a seguir apostando al PRO y quiénes deciden dar un paso al costado”. Así, le puso puntos suspensivos a una posible fractura.

Los temores

Las críticas a Macri se basan en la idea -en rigor, el temor- de un sector de la dirigencia amarilla de que los entendimientos con los libertarios sean el inicio de un proceso de dilución de la identidad partidaria dentro de la lógica y las filas de La Libertad Avanza. Cuya imagen más paradigmática, un vaticinio maldito para los que abonan esta tesis, fue aquella foto electoral en La Matanza, encabezada por Javier Milei y con una decena de dirigentes vistiendo camperas violetas (el color identificativo de LLA). Incluidos, claro, los principales referentes bonaerenses del PRO.

Conceptualmente, el macrismo coincide en muchos puntos con Milei. En especial con la idea de respetar el equilibrio fiscal, bajar el gasto público y achicar estructuras desmesuradamente engrosadas durante el kirchnerismo. Pero un gran número de dirigentes no está de acuerdo con las formas disruptivas, muchas veces irrespetuosas, del Presidente y con ciertas decisiones que bordean la insesibilidad. Por ejemplo, la decisión de voltear mejoras presupuestarias para las personas con discapacidades. La lista es más larga.

Los macristas barruntan lo obvio: Milei pretende ser el único líder del espectro de derecha liberal; en su cabeza allí no hay lugar para otro espacio político que no sea el propio. 

Además, el enojo de los refractarios a los acuerdos con LLA reconoce un diagnóstico político: estiman que los mismos terminaron siendo muy desfavorables para el PRO, aceptando condiciones casi humillantes que puso la Casa Rosada.

LE PUEDE INTERESAR

Matrimonio argentino de 60 años cruza el Atlántico en un avión monomotor de 1978

LE PUEDE INTERESAR

Tandil abre inscripciones para el Concurso de Asado en la Kermesse Rural 2025

Desde este punto de vista, sobresale lo que pasó en el cierre de las listas para las candidaturas nacionales en la Ciudad, donde los amarillos se llevaron sólo dos lugares en Diputados (cuarto y quinto entre los “salibles”) y ningún puesto para el Senado.

Un ruido infernal

En el PRO bonaerense también hay un ruido infernal. Los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, más el intendente marplatense Guillermo Montenegro, fueron los delegados de Macri en el cierre del acuerdo, que incluyó la distribución de candidaturas en las secciones y los distritos de cara a septiembre. Y en la lista que se conocerá mañana para el Congreso (la Provincia elige diputados nacionales en octubre).

No se dirá en público por ahora pero la verdad es que una parte de la dirigencia bonaerense amarilla siente que, más que un acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO, se trató de un cierre entre los libertarios y el trío Ritondo-Santilli-Montenegro. Quienes, según esa visión, habrían apuntado sobre todo a reforzar sus propios intereses políticos en una jugada disfrazada de beneficio para el partido, ubicando legisladores propios y encima generando escisiones que se van a hacer notar el 7 de septiembre. En especial en la Segunda Sección y en la Cuarta.

Es verdad que Santilli y Ritondo colaron gente propia en las listas seccionales y que Montenegro será él mismo candidato a senador por la Quinta Sección. También es cierto que probablemente el “Colo” sea el tercer o quinto candidato a diputado nacional de la lista que encabezará José Luis Espert (ayer peleaba el lugar con el armador karinista Sebastian Pareja) y que Ritondo, actual jefe del bloque PRO de la Cámara Baja, ha logrado desde el año pasado ubicar dirigentes afines en diferentes delegaciones de Anses y PAMI a lo largo de la geografía bonaerense. Detalles que encienden aún más la inquina de los desconfiados puertas adentros del partido amarillo.

Algo más que una molestia

Movimientos en los bloques legislativos bonaerenses del PRO (muchos diputados y senadores no se sienten incluidos en el acuerdo con los violetas) y fracturas abiertas en algunos Concejos Delibertantes de la Provincia, como en La Plata, podrían estar evidenciando algo más que una molestia. Acaso la insinuación de un conato de rebeldía contra la conducción provincial de Ritondo, el intento de juntar una masa crítica con pretensiones independentistas.

El dato objetivo es que en unas 14 provincias los referentes del PRO decidieron no acordar con LLA. Lo dicho: puede ser el inicio de una posible fractura de cara al 2027, fecha en la que muchos actores amarillos piensan que puede ser posible recrear algo parecido a lo que fue Cambiemos, primero, y Juntos por el Cambio, después.

Pero además, aquel atisbo de posible rebelión futura, asoma como un escenario donde el partido fundado por Macri hace casi 20 años deje de ser lo que en rigor ha sido hasta ahora: una fuerza muy personalista, donde básicamente se hace lo que el líder ordena. Final abierto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

Fenómeno climático | La tormenta de Santa Rosa, más cerca: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”

Matrimonio argentino de 60 años cruza el Atlántico en un avión monomotor de 1978

Tandil abre inscripciones para el Concurso de Asado en la Kermesse Rural 2025

Venta habilitada para pasajes de tren Buenos Aires-Junín con servicio diario en septiembre
Policiales
VIDEO. Tremendo accidente en Ensenada: dos jóvenes chocaron contra un Hilux
Conmoción: un hombre fue hallado sin vida en su vivienda de La Plata
"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio
Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"
Incendio de auto asustó a los vecinos de Arturo Seguí
Deportes
Mala suerte: iba a debutar en el Pincha, se fracturó, y ahora "no hay 3" para el domingo imagen
Generales y plateas: ya se canjean y venden las entradas para Gimnasia vs Lanús en el Bosque
Foster, desaparecido de Rampla Juniors: lo intiman en Uruguay a que cumpla con lo prometido
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Espectáculos
"Elijo quedarme" y "el último mensaje" Wanda rompió el silencio sobre L-Gante y la reconciliación con Tamara
Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Información General
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla