La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis

Después de tantos rumores sobre la separación, la panelista Evangelina Anderson dio su versión sobre la relación con el director técnico Martín Demichelis: "Estoy separada", dijo visiblemente triste.

Así, a la salida del programa Los 8 escalones, donde participa del jurado, declaró: "Es un momento complicado. No hay terceros en discordia. Tenemos buen diálogo. 18 años son mucho", tiró Evangelina.

En este contexto, se supo también que Anderson sigue viviendo en un departamento de la familia en el Chateau Libertador, en el barrio de Núñez, el mismo donde reside Wanda Nara con sus hijos. Asimismo, estarían de acuerdo en las condiciones y haciendo los papeles para el divorcio.

Para terminar, recordemos que, luego de su salida de como DT de River, Demichelis asumió la dirección de Rayados de Monterrey, lo que lo llevó a mudarse a México y Evangelina decidió acompañarlo junto a sus hijos Bastián, Lola, y Emma. Pero, tras no poder conseguir los resultados esperados, lo echaron en mayo pasado.