Conmoción: un hombre fue hallado sin vida en su vivienda de La Plata

Un hombre de 48 años fue encontrado sin vida este viernes en su casa ubicada en 150 entre 38 y 39, en el barrio La Unión de La Plata.

El hallazgo se produjo luego de que su hijo alertara al 911 al no lograr comunicarse con él durante dos días. Al llegar al domicilio, oficiales del Comando de Patrullas ingresaron a la vivienda con autorización del denunciante y encontraron a Héctor Martín Medina en la cocina, fallecido. La escena sugería un suicidio.

Una ambulancia del SAME, bajo la supervisión de la doctora Arias, constató el deceso en el lugar. Según declaró el hijo de la víctima, Medina atravesaba un cuadro depresivo y en varias ocasiones había manifestado su intención de quitarse la vida.

La Fiscalía N°17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, intervino en el caso. Por disposición de la fiscal, se realizaron pericias en la vivienda y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

Las autoridades recuerdan que ante situaciones de crisis existen líneas de ayuda y acompañamiento psicológico, como el Programa Nacional de Asistencia al Suicida llamando al 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800 345 1435 desde cualquier punto del país.