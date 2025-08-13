Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
13 de Agosto de 2025 | 17:44

Escuchar esta nota

En los próximos días, la región central y noreste de Argentina podría enfrentar uno de los fenómenos meteorológicos más esperados de la temporada: la tormenta de Santa Rosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que podría afectar a La Plata y alrededores con lluvias intensas y tormentas. 

La tormenta de Santa Rosa, que se produce entre finales de agosto y principios de septiembre, tiene una fuerte tradición popular, especialmente por su vinculación con la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima, celebrada el 30 de agosto. Sin embargo, más allá de la dimensión cultural, el fenómeno tiene una explicación científica bien definida.

José Luis Stella, climatólogo del SMN, explicó que “desde mediados y finales de agosto, la atmósfera comienza a experimentar cambios significativos en su circulación debido a la cercanía de la primavera”. Esto genera una combinación de aire cálido y húmedo, creando las condiciones ideales para el desarrollo de tormentas. 

Este fenómeno es más frecuente en el centro y noreste del país, especialmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y no es común en el sur del país, como la Patagonia, donde la frecuencia de tormentas es mucho menor.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a La Plata?

Se estima que la tormenta de Santa Rosa podría llegar a La Plata entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, que es el período de mayor probabilidad para que se desarrolle el fenómeno.

El 30 de agosto del año pasado, día de la efeméride religiosa, se produjo una fuerte tormenta que duró hasta el día siguiente, donde se registraron 118 mm de lluvia, afectando a gran parte del centro del país, incluida La Plata y la ciudad de Buenos Aires.

 

