VIDEO.- La conferencia de prensa de Troglio, que pasó por Abasto y habló con bronca: "Me echaron"

Pedro Troglio pasó esta mañana por Estancia Chica por última vez para despedirse del plantel y luego de hacerlo enfrentó los micrófonos para dar explicaciones sobre su salida de Gimnasia. El ahora ex DT albiazul, e ídolo del Club, no escondió su bronca y fue claro ante la consulta que EL DIA le hizo en las primeras horas de hoy: "Me echaron".

Además, desafiando a la CD que envió un comunicado dando las razones del alejamiento, en el predio de Abasto sostuvo que "nosotros estábamos para pelear hasta el último partido". Y manifestó que "es la segunda vez que me hacen salir así. Esto ya está, no imagino ni deseo otro ciclo. Ahora me dedicaré a alentar desde la tribuna y venir a ver a mis hijos jugar en el Bosquecito".

"Esto es parte del fútbol y de la vida. Los técnicos pasan, al igual que los jugadores. Quiero agradecerle a la gente, por el amor de siempre. Esto sigue andando", dijo el entrenador frente a un puñado de periodistas e hinchas.

"Mis necesidades son unas, y la de los dirigentes y los jugadores son otras. Así como yo tomo decisiones para poner o sacar un jugador ellos la toman para poner o sacar un técnico", sentenció, al tiempo que agregó: "Listo, ya está. Nosotros creíamos que podíamos sacar esto adelante. Estamos a cuatro puntos del descenso y hace cuatro partidos jugamos una final de Copa Argentina. En estos cuatro partidos perdimos tres y ganamos uno, pero la comisión directiva ve que no se puede revertir y la decisión hay que aceptarla".

Cabe resaltar que Troglio dejó de ser el entrenador de Gimnasia en la jornada de ayer tras una reunión llevada a cabo entre la Comisión Directiva, con Gabriel Pellegrino a la cabeza, y el ahora ex DT, en la cual se dio por finalizado el vínculo que había comenzado hacía menos de un año, allá por mayo del 2018. Según se supo, fue “invitado” a irse del Club debido al mal momento del equipo y tras una nueva derrota, en este caso en condición de local ante Defensa y Justicia y por un insólito gol en contra. Incluso Pedro tras el choque ya había dejado en el aire la posibilidad de no continuar en la institución de calle 4. Lo que finalmente se terminó de conoce en la tarde de ayer.

Al trabajo en Estancia

El equipo ya está pensando en el próximo compromiso, que será ante Aldosivi de visitante, y tras la salida de Pedro Troglio el "Indio" Ortíz es el que ya puso manos a la obra. Esta mañana se hizo cargo del plantel y ordenó los primeros trabajos en Estancia Chica.

Primero hicieron tareas física bajo las órdenes del profe Montero y luego el flamante entrenador dispuso un táctico de mucha intensidad. Formó dos equipos, unos con pecheras fucsias o otros con verdes, en donde se movieron en espacio reducido.