Arrestan a colaborador de Guaidó por “terrorismo”

CARACAS

Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue detenido ayer acusado de terrorismo, ante lo cual EE UU amenazó con dar una lección al gobierno de Nicolás Maduro.

Marrero, abogado de 49 años, fue arrestado en la madrugada por el servicio de inteligencia (Sebin) en su residencia de Caracas, sindicado de integrar una “célula terrorista” que planeaba atentados, según aseguró el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en la televisión estatal.

Aunque no mencionó a Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo que ese comando forma parte de “grupo mayor” que está siendo perseguido. Marrero “es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales”, afirmó Reverol, indicando que al abogado le incautaron un “lote de armas de guerra” y dinero.

Según la acusación, el jurista había reclutado a “mercenarios colombianos y centroamericanos” para “atentar” contra políticos, militares y jueces, y realizar actos de sabotaje a los servicios públicos “para crear caos”.

En el operativo, que incluyó el allanamiento del domicilio del diputado opositor Sergio Vergara, vecino de Marrero, también fue detenido un escolta.

“NO NOS AMEDRENTARÁN”

Más temprano, Guaidó denunció que las armas halladas a Marrero fueron “plantadas” y dijo que no se dejará amedrentar por lo que catalogó de “secuestro” y una muestra de “debilidad” de Maduro al no poder detenerlo a él. “Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se llevan a los más cercanos. Acá seguiremos, pase lo que pase seguimos adelante”, sostuvo en rueda de prensa.

Guaidó fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en un hecho que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes del Sebin que fueron apresados.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, expresó que su país no tolerará el “encarcelamiento o intimidación del gobierno legítimo”, mientras Elliott Abrams, representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana, indicó que “el gobierno va a aprender que esos hechos tienen resultados inmediatos y duros”. (AFP)