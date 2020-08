El Gobierno pide “responsabilidad social” para la nueva etapa de aislamiento

El presidente Alberto Fernández confirmó que la cuarentena contra el coronavirus se extenderá hasta el 30 de agosto en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye al gran La Plata, y que se regresará a la Fase 1 en lugares del interior del país donde hubo rebrotes de COVID-19, al tiempo que cuestionó a los críticos del confinamiento como estrategia sanitaria y valoró que el avance con la vacuna fija “un horizonte” temporal para el esfuerzo de la sociedad.

“Ya no se habla de una decisión política de un Presidente o un gobernador; está en las manos de todos”, advirtió Fernández en un discurso que dio desde la quinta de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. La nueva etapa del aislamiento no tendrá cambios en la Provincia, mientras que en la ciudad de Buenos Aires habrá reapertura de comercios y se permitirán más deportes al aire libre.

Alberto F. justificó la continuidad de la cuarentena –sin llamarla de ese modo sino apelando al sinónimo de “aislamiento social”-, y también cuestionó a los sectores políticos y sociales que reclaman una apertura. “Mientras la ciencia desarrolla la vacuna, la vacuna somos nosotros. Por favor, que no nos confundan, que no nos hagan discutir lo obvio”, reclamó.

En la misma línea se manifestó Kicillof, el tercero en hablar después de Larreta. El Gobernador dijo que le resulta “extraño” que “nos quieran llevar a que la Argentina se divida en dos mundos”, en los que hay “comunicadores y sectores políticos que dicen que la pandemia no existe”, pero –según advirtió- “la única realidad es que en la Argentina tenemos 5362 muertos por coronavirus y pareciera que a algunos les da lo mismo. No necesitamos que estén todo el tiempo atacando”.

El porteño Larreta, por su parte, afirmó que la CABA registra una “estabilidad de casos” de coronavirus “pero en un nivel alto”, por lo cual consideró necesario “poner el todo el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno” para bajar ese índice; en tanto que anunció el regreso a la escuela de 5.100 alumnos que perdieron el vínculo pedagógico y la habilitación de actividades con bajo riesgo de contagio, como los deportes individuales y al aire libre, por caso el tenis y el golf.

Pese a que cuestionó a quienes “cavan la grieta”, Kicillof dijo a su vez que no podía comprender a los que “dicen que les provoca angustia no poder jugar al golf”. El Gobernador fue el más elocuente al apuntar contra los críticos de la cuarentena porque –supuestamente- vulnera libertades individuales. “Se hace muy difícil con un coro que está negando. No hacen más que cavar la grieta. No lo hacemos entre nosotros (señaló a Larreta y al Presidente). ¡Parenla!”.

En el inicio de su exposición, que comenzó una hora después de lo programado y sin acceso de la prensa a la quinta de Olivos, el Presidente ponderó “la esperanza de la vacuna, que por primera vez nos deja ver un horizonte” de salida de la pandemia, aunque alertó que “deberíamos ser más prudentes porque el virus todavía está entre nosotros; el problema lo tenemos y en muchos lugares el riesgo aumenta”, remarcó el jefe de Estado, que otra vez apeló a las filminas.

“En 1985, una materia en la facultad de Derecho que me obligó a estudiar bioética. ¿Frente a un enfermo que está en una situación complicada, el médico debe decirle la verdad o no? ¿Alcanza con un placebo o es necesario darle la medicina indicada? Esos mismos dilemas tuve que enfrentar en los primeros días en que esto empezó. ¿Qué hago, les digo todo o dosifico? Creo que los médicos deben contarnos la verdad. Lo que no puedo hacer es dar los placebos”, contestó.

En la misma línea, dijo: “Necesitamos encontrar una solución a la enfermedad. El mundo está enfermo y la única medicina es acotar al máximo posible la circulación de las personas, el encuentro, la cercanía. No estamos en condiciones de sentirnos seguros, porque todo supone un riesgo. Desde el primer día nos hemos planteado un plan: decirles la verdad. Y que necesitamos ordenar el sistema de salud y ganar tiempo para que la ciencia encuentre la solución médica”.

“El plan está funcionando”, aseguró el Presidente y si bien afirmó que “muchos se quejan de la prematura cuarentena”, a esta altura de las circunstancias “ya no se habla de una decisión política de un presidente o un gobernador, porque la resolución está en las manos de todos, en evitar esos encuentros, esos abrazos, donde el riesgo se potencia enormemente”.

