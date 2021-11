Ricardo Darín: “Es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria”

Ricardo Darín (64) es la voz de “2001. El año del corralito”, el documental con el que History repasa aquellos trágicos acontecimientos que marcaron a fuego la historia de nuestro país; un repaso tal vez incómodo, sí, pero necesario porque “es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria”, según aseguró el actor en el marco de una rueda de prensa en la que participó EL DIA.

Darín, que había sido convocado por History para celebrar sus veinte años con una producción especial, y que venía de protagonizar en el cine “La odisea de los giles”, una ficción de un grupo víctimas de la época, era el candidato ideal para hacerse cargo de la narración de un filme que, con una estética moderna, se aleja de los cánones tradicionales del género, haciéndolo distendido y dinámico.

El “corralito”, una palabra que hace tiempo dejó de hacer referencia al término periodístico con el que en los medios referían a las medidas para limitar la disposición del dinero propio para convertirse en una palabra cargada de simbolismo que remite a una época “muy, muy dolorosa”, ha dejado “una huella muy marcada” en los argentinos que, según consideró el intérprete, es necesario seguir recordando.

“Porque tenemos la obligación de mirar para adelante, de tener esperanza, una esperanza no tonta, ingenua, sino basada en principios reales, verdaderos, y para eso es necesario recorrer, por ejemplo, este documental, mirarlo con la mente abierta, el corazón palpitante y tratar de anotar”, remarcó el intérprete para quien “hay lugares por los que no deberíamos volver a pasar”.

Según Darín, “uno cree que recuerda todo, que tiene almacenado en su disco rígido todas las experiencias propias y ajenas, escuchadas y comentadas. Pero nuestra capacidad de almacenamiento no llega, no alcanza para retener todo lo que ocurrió”.

Con material de archivo y entrevistas a funcionarios de la época (se destaca el testimonio de Domingo Cavallo pero también son interesantes las declaraciones de Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Meijide y Ramón Puerta), periodistas, politólogos, testigos y víctimas, “2001. El año del corralito” se presenta como una síntesis del estallido que “muestra el dolor y la desazón en la que se vio sumergida tanta gente”.

LA DE SU MAMÁ, UNA HISTORIA REPETIDA

Y Darín, aunque no fue “tan afectado” en lo económico, sufrió por el sufrimiento de sus seres amados, en especial, por el de su mamá.

La formalidad que suelen tener estos eventos de prensa, que en este caso había convocado a más de 120 periodistas de diferentes partes del mundo, se quebró cuando el protagonista de “El secreto de sus ojos” narró, emocionado, una pequeña anécdota personal, que erizó pieles y estrujó corazones, porque bien podría ser la de cualquiera.

“Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días, hasta el último de sus días, ella estuvo todo el tiempo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco. Cuando faltaban algo así como un mes y medio, dos meses para que se produjera su muerte, ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente muy mal, el desenlace se avecinaba y todo nos hacía suponer que iba a ser ineludible. Y por esas cosas extrañas que tiene la vida, con Florencia, mi mujer, un día que la fuimos a visitar decidimos mentirle. Teniendo en cuenta que probablemente fueran los últimos días de su vida, mentí descaradamente, sólo para intentar tranquilizar un poco su alma, porque ella estaba realmente muy preocupada. Siempre estuvo muy angustiada por haberse sentido robada, estafada, atropellada, humillada y le dije que todo lo tenía en manos de unos abogados y que me habían dado esperanza de que eso se podría solucionar. Si hubieras visto el brillo de sus ojos en el momento que yo le dije eso, entenderías hasta qué punto, creo yo, esa mentira piadosa le vino bien”.

En definitiva, como algún testimonio admite en el documental, más allá del dinero, el esfuerzo y las ilusiones robadas, lo que dejó el corralito fueron historias atravesadas por emociones esquivas detrás de cada estafa; emociones que no queremos sentir.

Un dato arrojado en este material indica que, según un estudio de la Fundación Favaloro, más de 20 mil personas fallecieron por problemas cardíacos debido al estrés y la angustia derivadas de la crisis social; además, claro, de los que se fueron con las balas.

Aunque gran parte del documental se enfoca en repasar el antes, durante y después de los sucesos más dramáticos de aquel diciembre de 2001 donde reinaron sin corona los titulares rabiosos, la hambruna, el desempleo, los saqueos, los cacerolazos, la represión, el que se vayan todos, el helicóptero, los bonos, el corralito, el corralón y el desfile de presidentes por el sillón de Rivadavia, también ofrece una mirada esperanzadora que, remarcó Darín, ayudará a comprender “de qué forma los pueblos reaccionan ante las injusticias”.

Para el protagonista de “Nueve reinas” existe una cultura en Argentina que “ya empiezo yo a sospechar se va haciendo carne en nosotros que es cómo atravesamos las crisis, de qué forma nos paramos frente a ellas”; una condición que nos ha dado la “sucesión lamentable” de experiencias críticas porque, de alguna manera, “nos hemos criado de crisis en crisis”.

Darín advirtió que todas estas experiencias “nos han acostumbrado a saber que los países no son como las empresas, no bajan las cortinas, siguen adelante, tienen toda su gente adentro, salvo aquellos que deciden emigrar por múltiples motivos, no solo económicos, sino también políticos, sociopolíticos (...) Toda esa gente se ha acostumbrado a ponerle el pecho a la situación y a tomar conciencia de que por un lado nadie se salva solo pero, por otro lado, tampoco nos podemos quedar esperando que alguien nos ofrezca una ayuda o una respuesta”.

Sin embargo, “que tengamos al alcance de la mano los elementos para aprender no significa que aprendamos”, remarcó.

Darín durante el evento virtual organizado por history para promocionar el estreno del documental que llega el 5 de diciembre

ATRAPADOS EN UN BUCLE ETERNO

¿Podremos algún día salir de este bucle crítico en el que nos vemos atrapados permanentemente?

Darín respondió que sí, que eso sucederá “el día que podamos mirar todos en una misma dirección”, lo que no implica “que tengamos que pensar igual” pero sí “que podamos ponernos todos de acuerdo en los puntos básicos e ineludibles que debe tener una sociedad para mirar para adelante y cuidar a sus ciudadanos. Ese día creo que va a ser posible salir de esta sucesión de crisis”.

No serán, al menos para Darín, los políticos los héroes en todo este lío, en quienes no deposita su confianza pero de los que “no podemos prescindir” por ser parte de una democracia, “lo mejor que nos puede pasar”. De todos modos, resaltó que “lo que tenemos que recuperar, y es algo que los pueblos latinoamericanos tienden a olvidar con mucha facilidad, es que somos nosotros los que decidimos”.

En la misma línea, sostuvo que “tenemos que recordar que los políticos, en todo caso, los funcionarios públicos, son gente que hemos decidido, para bien o para mal, que nos representen y que tienen que cumplir con esa labor, y a quienes debemos exigirles que nos escuchen permanentemente”.

Para el actor, “la responsabilidad de los pueblos es de los pueblos, sobre todo en términos de aprender, recordar y anotar”.

Su esperanza, entonces, está más cifrada en que “despertemos, recuperemos la conciencia de que los dueños de la situación debemos ser los ciudadanos, y creo que si realmente lo entendemos, si realmente lo incorporamos y lo hacemos valer, las cosas sí van a cambiar”.

Para que ese cambio sea posible será necesario arremangarse, poner el cuerpo, ser parte de la acción.

“Si nos quedamos esperando a que fulano o mengano vengan a salvarnos, como suele ocurrir, o a hundirnos, como también suele ocurrir, estamos equivocados. Las cosas dependen mucho más que nunca de nosotros ahora. Y creo que la idea es no divorciarnos, escucharnos atentamente, ser respetuosos, compartir, debatir, discutir. Pero hacernos oír”, destacó.

La pandemia ha dejado muchas cosas negativas pero también algunas positivas. “Una de ellas es que nadie se salva solo”, resumió el actor, consciente de que “tenemos que hoy más que nunca pensar en nuestros semejantes, en nuestros vecinos, en nuestros hermanos y desdibujar fronteras. Nos está pasando a todos más o menos lo mismo. Así que es una impactante demostración de que el individualismo no funciona”.

Además de los personajes de ficción que le acercan para llevar a la pantalla, la cara, la voz o el cuerpo de Darín han sido parte de diferentes campañas de concientización (la última, en estos días, para alertar sobre los accidentes de tránsito, por ejemplo), causas por y para las que decide donar su tiempo sin pensarlo demasiado. ¿Por qué lo hace? El intérprete le respondió a EL DIA.

“Porque las figuras públicas, la gente que es de conocimiento público, que gozamos de un gran privilegio que es en muchos casos el afecto de la gente y demás, hay una contracara de eso. El lado B es devolver, más allá de nuestro trabajo específico, devolver esa confianza, esa proximidad, esa familiaridad, transformándonos a veces, cuando podemos, ojalá yo pudiera más, en la voz que se puede escuchar que reúne un poco el pensamiento generalizado con respecto a un tema”, indicó.

Según Darín, “detrás de todos esos temas, es increíble la cantidad de gente que necesita y merece ser escuchada y que por múltiples motivos no lo está siendo”. Por eso, reconoció que “siempre que yo pueda voy a estar ahí, porque es una sencilla, simple y humilde forma de devolver un poco lo que yo siento desde que tengo conciencia, que es el apoyo de la gente en la calle”.

Darín, que el año próximo estrenará en cines la nueva película de Santiago Mitre, “1985”, sobre el juicio a las juntas militares, admitió que el mantenerse terrenal, con los pies sobre la tierra, lo ha llevado a sentir que no se puede mirar para el costado; un compromiso que todos deberían tener porque, en definitiva, todo apunta a un lugar común.

“Todo vuelve, todo, absolutamente todo vuelve. Cada uno de nuestros actos conforman una rueda permanentemente. Esto es circular. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con el resultado de nuestras acciones. Y si no lo entendemos de esa forma estamos lamentablemente condenados a desaparecer de este planeta, como han desaparecido otras especies mucho más poderosas que nosotros”, concluyó.

“2001. El año del corralito” tendrá su estreno el domingo 5 de diciembre a las 21 a través de History, aunque desde el miércoles 1 el contenido estará disponible en carácter de pre estreno en la plataforma de streaming de la señal, History Play.