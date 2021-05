Telefonía: sin previo aviso le quitaron la línea fija

No aflojan los reclamos por los problemas que se generan con las líneas de telefonía fija en la Región. Ahora quien puso el grito en el cielo es una platense que denuncia que la empresa prestataria del servicio le quitó la línea que poseía hace más de tres décadas y no se la quieren restituir.

Karina Feller, titular del número telefónico 479-1998 desde hace más de 30 años, contó que todo surgió por una “pequeña deuda que hace tres meses mantenía con la empresa”. La mujer dijo que fue saldando la deuda, y el 27 de abril prácticamente la puso al día. “Quedaban unos 1.000 pesos para terminar de pagar. Lo fui a abonar hoy y me encontré con que me sacaron la línea”, dijo, con evidente malestar, la usuaria.

El atraso se generó en plena pandemia y en circunstancias en que, dijo, no le “mandaron nunca más la factura, ni siquiera por correo electrónico. Tengo que ir al RapiPago para ver cuánto debo”, se quejó la usuaria.

El malestar sobre todo pasa por el hecho de que no le quieren restituir la línea.

“Me la quitaron sin ningún aviso; cuando me contacté me dijeron que ya no era un abonado en servicio. Me sacaron la línea y no la puedo recuperar”, lamentó y reclamó una urgente solución por parte de la empresa prestataria.