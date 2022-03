Duro debate por el acuerdo: chicanas, cuestionamientos e ironías

El anexo de la Cámara de Diputados se llevó ayer todas las miradas en el comienzo del debate en comisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: hubo cruces de chicanas entre oficialismo y oposición, en un escenario en el que no sólo coincidieron legisladores sino funcionarios del Ejecutivo como un impertérrito ministro Martín Guzmán (Economía) que no se dejó llevar por un escenario por demás caldeado.

Con todo, en ambas trincheras apuestan a seguir hoy con el diálogo y no descartan una ulterior modificación al texto que posibilite al Gobierno recibir el apoyo de una parte sustancial de Juntos por el Cambio en el recinto que destrabe una media sanción que no está asegurada.

Bien temprano en la presidencia del bloque del Frente de Todos lograron cambiar la composición de las comisión de Presupuesto y reemplazar a los kirchneristas Marcos Cleri, Itai Hagman, Emiliano Estrada y Sergio Palazzo, a fin de evitar el “fuego amigo” en el comienzo de la discusión parlamentaria.

Hasta el Anexo C de la Cámara baja no sólo se trasladó el titular del Palacio de Hacienda sino también el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, que debió responder las críticas de legisladores PRO sobre una suerte de “impuestazo” que decantaría el revalúo inmobiliario que contiene el proyecto, entre otros integrantes del Ejecutivo (ver página 7).

Como anfitrión ofició el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que se trenzó en varios pasajes con diputados como Martín Tetaz (UCR Evolución) y Fernando Iglesias (PRO).

Pese a los cruces, durante las casi 10 horas de debate una idea rondaba la sala: que el grueso de JxC podía votar en general la iniciativa en el recinto y rechazar el artículo 2, el que contiene las metas fiscales y enmascara el “ajuste”. Para ello, hoy Sergio Massa, titular de la Cámara, y Germán Martínez, timonel del bloque oficial, recibirían a Mario Negri, Juan Manuel López y Christian Ritondo (PRO) para discutir un nuevo cambio al articulado que facilite el aval del grueso de los integrantes de la coalición opositora. “Esa es la idea, habrá que ver si acepta el Gobierno”, se atajó uno de los referentes de JxC al caer la noche. Guzmán, por caso, no avalaría esa enmienda.

“Veo aguas calmas. Primero queremos el dictamen del miércoles y después vemos”, dijo, a su turno, una espada del Frente de Todos consultada. En el medio, hubo duros cruces de cuestionamientos, chicanas e ironías. El economista PRO Marcelo Laspina habló despectivamente de la “doctrina Guzmán”, que fue replicada por varios colegas, y acusó al gobierno de querer hacer “socios de un ajuste inevitable” a la oposición al refrendar las metas de achicamiento del gasto y aumento de impuestos.

Cuestionamientos

Uno de los diputados más punzantes fue Ricardo López Murphy que, al cuestionar las argumentaciones del Gobierno sobre la expatriación de capitales que posibilitó el pacto con el FMI de 2018, sostuvo que “el principal actor de fuga de capitales fue Néstor Kirchner: compró dos millones de dólares en 2008, y recordó que en sus tiempos de candidato presidencial, en 2003, “quise saber a dónde fueron los fondos de Santa Cruz. Esa fue la primera fuga de capitales”. Luego, en diálogo con este diario, reconoció que no considera creíbles los números previstos en los anexos del acuerdo y que el “jueves vamos a decidir” en Juntos por el Cambio si avanzan con la postura conjunta de votar a favor en general y rechazar el mentado artículo 2.

Es que, pese a los intentos de acercar posiciones de referentes de ambos espacios con una nueva enmienda, en el variopinto interbloque opositor hay posiciones encontradas. No sólo legisladores del PRO no quieren acompañar la iniciativa: Margarita Stolbizer, por caso, en la víspera la calificó como “invotable”.

Si bien Heller ofició como una suerte de escudo ante los embates opositores a Guzmán, el titular del Palacio de Hacienda sólo pareció perder la calma al contestar a Laspina la acusación de haberse endeudado en demasía. “Hay una debilidad conceptual al comparar la deuda en pesos con la deuda en dólares ¿De qué estamos hablando?”, interrogó a la nutrida platea.

“Bomba de tiempo”

En el partido amarillo vienen alertando que un eventual aval al entendimiento le generaría una “bomba de tiempo” de US$ 90 mil millones al próximo gobierno. Uno de los funcionarios que fue y vino desde Casa Rosada hasta la sede legislativa, se molestó por la virulencia de los diputados del PRO porque “vienen a criticar esto pero no se hacen cargo que trajeron al Fondo al país. Y así dejaron la bomba de tiempo de la deuda de US$ 44 mil millones”. El presidente Alberto Fernández siguió la caldeada sesión desde su despacho entre audiencias: recibió a un empresario minero del litio y luego a la ministra Carla Vizzotti (Salud).

En tanto, los diputados de la izquierda alertaron sobre eventuales cambios en el régimen jubilatorio al alegar “la prolongación de la vida laboral” que promueve el proyecto y la eventual modificación de regímenes especiales.

A su turno, Guzmán replicó que “en este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos, no hay reforma previsional y no hay reforma laboral”. No pudo responder la pregunta de Tetaz sobre a cuánto ascendería la suba de tarifas para el 10 por ciento de los usuarios a los que se les quitarían todos los subsidios. “No respondió nada”, se quejó el diputado de origen platense.