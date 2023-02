Febrero trae romance, pero también dramas, distopías y Premios Oscar

CINE PARA EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

Como cada febrero, las plataformas traen en el mes de San Valentín algunas propuestas románticas para acurrucarse en el sillón: el 10 de febrero, Netflix estrena “Tu casa o la mía”, comedia romántica con Ashton Kutchner y Reese Witherspoon, mientras que Paramount+ apuesta por “At Midnight”, con Diego Boneta. El mismo día, Prime Video estrena “Somebody I used to know”, y dos días más tarde, Mubi pone en pantalla “El diario de Bridget Jones” y “Sugar Kisses”.

“Tu casa o la mía”, el 10 de febrero en Netflix

“PANTERA NEGRA” Y OTRAS NOMINADAS AL OSCAR

Con 5 nominaciones a los Premios Oscar, llega a Disney+ hoy la superheroica “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, una de varias nominadas que tiene la pantalla del Ratón, que ya ofrece el corto “Le pupille”, la animada “Red” y el documental “Volcanes”. Además, el 7 de febrero HBO Max estrenará el documental nominado al Oscar “Todo lo que respira”, sobre dos hermanos que dirigen un hospital de aves dedicado a rescatar pájaros milanos negros heridos en Nueva Delhi.

“YOU”, TEMPORADA 4

El psicópata favorito de todos está de regreso en Netflix, y justo en el mes de los enamorados: con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres.

Hasta que encuentra una nueva obsesión, claro, que desata una nueva temporada, la cuarta, de la exitosa serie, una de las preferidas del catálogo de la N roja.

Desde el 9 de febrero en Netflix

“ALCARRÁS”

Tras el éxito internacional de “Verano 1993” (2017), Carla Simón vuelve a sorprender con esta conmovedora y tierna historia inspirada en su propia familia de agricultores de Alcarràs. Ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2022, presenta la ruptura familiar de los Solé quienes, tras el desalojo de su huerto, se enfrentan a un futuro incierto y corren el riesgo de perder algo más que su hogar.

Desde el 24 de febrero en Mubi

“HELLO TOMORROW!”

En un mundo retrofuturista, el carismático hombre de negocios Jack Billings lidera a un grupo de comerciales que buscan cambiar las vidas de sus clientes vendiéndoles casas en multipropiedad en la Luna.

Con dirección de Jonathan Entwistle (“The End of the F*** World”) y protagonizada por Billy Crudup (“Casi famosos”, “The Morning Show”).

Desde el 17 de febrero Apple TV+

“DIVISIÓN PALERMO”

La gran apuesta nacional de febrero es la comedia “División Palermo”, que sigue a una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, y que trabaja en el coqueto barrio porteño. Mientras todos intentan entender qué función cumple, aparece una extraña banda criminal.

Desde el 17 de febrero en Netflix

“LA NUEVA VIDA DE TOBY”

El drama con tintes cómicos de Star+ sigue a un hombre recién divorciado cuya vida se pone patas para arriba cuando su mujer desaparece. ¿Está bien? ¿Es un acto de egoísmo? ¿Le pasa algo? A medida que la serie, protagonizada por Jesse Eisenberg, Claire Danes y Lizzy Caplan, avanza entre conflictos cotidianos, se descubren los otros lados de la historia que cuenta Toby.

Desde el 22 de febrero en Star+

“EL CONSULTOR”

Cuando contratan a Regus Patoff como consultor para mejorar los resultados de la empresa de apps de videojuegos CompWare, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión... incluyendo sus vidas. Regus es, claro, el temible Christoph Waltz, villano de “Bastardos sin gloria” que desembarca en la tevé.

Desde el 24 en Prime Video

“PLANETA SEXO”

En este viaje de inmersión, la actriz Cara Delevingne arriesga mente y cuerpo en busca de respuestas sobre la sexualidad humana, sus placeres, sus misterios y su naturaleza en constante cambio. En cada episodio, Delevingne comparte sus propias experiencias personales. Sin filtros y auténtica, no hay límite para lo que Cara está dispuesta a hacer.

Desde el 14 de febrero en Star+

“SMALL AXE”

Esta antología de cinco entregas, con el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los 60, 70 y 80 como tema central de cada episodio autoconclusivo, se coló en todas las listas de “lo mejor del año” en 2021. Finalmente, se podrá ver en Argentina. El título alude a la frase de una canción de Bob Marley, “If you are the tall tree, then we are the small axe”.

Desde el 2 de febrero en Flow

“PARTY DOWN”, TEMPORADA 3

Una de las series que protagonizó los albores de la Era Dorada de la Televisión, “Party Down” consiguió en dos temporadas lanzar la carrera de varios actores y engendrar un montón de imitadores de su humor seco y melancólico sin lugar en la vieja televisión. Ahora, el elenco de hermosos perdedores que se encarga del catering se reúne nuevamente para una tercera parte.

Desde el 24 en Lionsgate