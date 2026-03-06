¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Rige la Reforma Laboral | Qué pasa con las vacaciones, horas extras y despidos
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Una joven de La Plata superó el shock y pudo contar un abuso sexual a sus 17 años
Más cambios: Mahiques le ofreció a Amerio la Procurador del Tesoro de la Nación
Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política
Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los principales espacios internos de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires acordaron adelantar el calendario electoral partidario, fijando la realización de las elecciones internas para el 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo, en el marco de un proceso de normalización institucional del partido.
La decisión fue adoptada este viernes tras las reuniones celebradas por los órganos constituidos durante la actual etapa institucional: el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, creados para garantizar la continuidad orgánica del partido hasta la realización de elecciones internas.
En primer término, el Plenario del Comité de Contingencia se reunió a las 9 horas, tras una autoconvocatoria impulsada por seis de sus diez integrantes ante la falta de convocatoria dentro del plazo formal por parte de la coordinación del organismo.
La autoconvocatoria fue firmada por Sofía Gambier, Walter Carusso, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Lunghi, Miguel Bazze y Josefina Mendoza.
La reunión contó con quórum de siete miembros, con la participación de los firmantes y de María Josefina Ignacio (storanismo), y aprobó mayoritariamente adelantar las elecciones internas al 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo.
Tres horas más tarde se reunió la Convención de Contingencia Provincial, convocada por su coordinador Pablo Domenichini, que trató las resoluciones adoptadas por el Comité.
LE PUEDE INTERESAR
Tandil: avanza el plan “Vereda Jardín” para renovar la avenida Colón
LE PUEDE INTERESAR
Tandil: gremios repudian posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario
La Convención, con quórum perfecto, ratificó el nuevo calendario electoral por nueve votos afirmativos: Pablo Domenichini, Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Diego Garciarena, Miguel Gargaglione, Sebastián Salvador y Érica Revilla, registrándose un único voto en contra del convencional Agustín Maspoli (sector Miguel Fernández).
Durante la sesión también se resolvió regularizar la Junta Electoral partidaria, encargada de organizar el proceso interno, y designar un nuevo apoderado partidario en reemplazo de Federico Carozzi.
Las resoluciones fueron informadas al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.
Acuerdo político para normalizar el partido
El acuerdo fue alcanzado entre los sectores Futuro Radical, integrado por dirigentes vinculados a Evolución Radical y referenciados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y Unidad Radical, espacio identificado con el senador nacional Maximiliano Abad.
Ambos sectores coincidieron en la necesidad de acelerar la institucionalización del partido sobre la base de la unidad interna.
Señalaron además que la prolongación del esquema de contingencia debilita la legitimidad política del partido y dificulta el funcionamiento regular de sus órganos, por lo que se decidió anticipar la elección interna para restablecer plenamente la institucionalidad partidaria.
El objetivo es ordenar institucionalmente al radicalismo bonaerense y comenzar a construir una hoja de ruta política hacia 2027.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí