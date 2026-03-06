Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio

El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
6 de Marzo de 2026 | 15:06

Escuchar esta nota

Los principales espacios internos de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires acordaron adelantar el calendario electoral partidario, fijando la realización de las elecciones internas para el 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo, en el marco de un proceso de normalización institucional del partido.

La decisión fue adoptada este viernes tras las reuniones celebradas por los órganos constituidos durante la actual etapa institucional: el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, creados para garantizar la continuidad orgánica del partido hasta la realización de elecciones internas.

En primer término, el Plenario del Comité de Contingencia se reunió a las 9 horas, tras una autoconvocatoria impulsada por seis de sus diez integrantes ante la falta de convocatoria dentro del plazo formal por parte de la coordinación del organismo.

La autoconvocatoria fue firmada por Sofía Gambier, Walter Carusso, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Lunghi, Miguel Bazze y Josefina Mendoza.

La reunión contó con quórum de siete miembros, con la participación de los firmantes y de María Josefina Ignacio (storanismo), y aprobó mayoritariamente adelantar las elecciones internas al 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo.

Tres horas más tarde se reunió la Convención de Contingencia Provincial, convocada por su coordinador Pablo Domenichini, que trató las resoluciones adoptadas por el Comité.

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: avanza el plan “Vereda Jardín” para renovar la avenida Colón

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: gremios repudian posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario

La Convención, con quórum perfecto, ratificó el nuevo calendario electoral por nueve votos afirmativos: Pablo Domenichini, Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Diego Garciarena, Miguel Gargaglione, Sebastián Salvador y Érica Revilla, registrándose un único voto en contra del convencional Agustín Maspoli (sector Miguel Fernández).

Durante la sesión también se resolvió regularizar la Junta Electoral partidaria, encargada de organizar el proceso interno, y designar un nuevo apoderado partidario en reemplazo de Federico Carozzi.

Las resoluciones fueron informadas al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.

Acuerdo político para normalizar el partido

El acuerdo fue alcanzado entre los sectores Futuro Radical, integrado por dirigentes vinculados a Evolución Radical y referenciados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y Unidad Radical, espacio identificado con el senador nacional Maximiliano Abad.

Ambos sectores coincidieron en la necesidad de acelerar la institucionalización del partido sobre la base de la unidad interna.

Señalaron además que la prolongación del esquema de contingencia debilita la legitimidad política del partido y dificulta el funcionamiento regular de sus órganos, por lo que se decidió anticipar la elección interna para restablecer plenamente la institucionalidad partidaria.

El objetivo es ordenar institucionalmente al radicalismo bonaerense y comenzar a construir una hoja de ruta política hacia 2027.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Últimas noticias de Política y Economía

Tandil: avanza el plan “Vereda Jardín” para renovar la avenida Colón

Tandil: gremios repudian posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Renunció el titular de la IGJ
Deportes
Boselli reveló por qué los jugadores de Estudiantes no cambiaron camisetas con Barcelona en la final de Abu Dabi
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
Policiales
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla