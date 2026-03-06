El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio

Los principales espacios internos de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires acordaron adelantar el calendario electoral partidario, fijando la realización de las elecciones internas para el 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo, en el marco de un proceso de normalización institucional del partido.

La decisión fue adoptada este viernes tras las reuniones celebradas por los órganos constituidos durante la actual etapa institucional: el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, creados para garantizar la continuidad orgánica del partido hasta la realización de elecciones internas.

En primer término, el Plenario del Comité de Contingencia se reunió a las 9 horas, tras una autoconvocatoria impulsada por seis de sus diez integrantes ante la falta de convocatoria dentro del plazo formal por parte de la coordinación del organismo.

La autoconvocatoria fue firmada por Sofía Gambier, Walter Carusso, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Lunghi, Miguel Bazze y Josefina Mendoza.

La reunión contó con quórum de siete miembros, con la participación de los firmantes y de María Josefina Ignacio (storanismo), y aprobó mayoritariamente adelantar las elecciones internas al 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo.

Tres horas más tarde se reunió la Convención de Contingencia Provincial, convocada por su coordinador Pablo Domenichini, que trató las resoluciones adoptadas por el Comité.

La Convención, con quórum perfecto, ratificó el nuevo calendario electoral por nueve votos afirmativos: Pablo Domenichini, Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Diego Garciarena, Miguel Gargaglione, Sebastián Salvador y Érica Revilla, registrándose un único voto en contra del convencional Agustín Maspoli (sector Miguel Fernández).

Durante la sesión también se resolvió regularizar la Junta Electoral partidaria, encargada de organizar el proceso interno, y designar un nuevo apoderado partidario en reemplazo de Federico Carozzi.

Las resoluciones fueron informadas al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.

Acuerdo político para normalizar el partido

El acuerdo fue alcanzado entre los sectores Futuro Radical, integrado por dirigentes vinculados a Evolución Radical y referenciados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y Unidad Radical, espacio identificado con el senador nacional Maximiliano Abad.

Ambos sectores coincidieron en la necesidad de acelerar la institucionalización del partido sobre la base de la unidad interna.

Señalaron además que la prolongación del esquema de contingencia debilita la legitimidad política del partido y dificulta el funcionamiento regular de sus órganos, por lo que se decidió anticipar la elección interna para restablecer plenamente la institucionalidad partidaria.

El objetivo es ordenar institucionalmente al radicalismo bonaerense y comenzar a construir una hoja de ruta política hacia 2027.