Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos

6 de Marzo de 2026 | 15:18

Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca por una mujer en el barrio de Tolosa. Según fuentes policiales, la agresión ocurrió dentro de una vivienda en la calle 523 entre 18 y 19, y la presunta autora del hecho fue detenida en el lugar.

Según la investigación preliminar, la joven atacó a la víctima luego de encontrarlo masturbándose frente a sus hijos menores, que también se encontraban en la vivienda. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital zonal “San Roque”, donde permanece internado en estado grave.

Las autoridades incautaron el arma utilizada y preservaron la escena. La fiscalía avaló las actuaciones policiales y continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Tolosa, y se espera que la investigación avance en los próximos días.

