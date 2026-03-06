Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"

La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense
Guillermo Francella salió a desmentir los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Elba Marcovecchio, viuda del periodista Jorge Lanata. En una entrevista radial, el actor aseguró que las versiones surgieron a partir de un breve diálogo que mantuvieron en un evento social.
Las especulaciones comenzaron a mediados de febrero, cuando algunos invitados aseguraron haberlos visto conversando muy cerca durante el cumpleaños del conductor Baby Etchecopar.
Este viernes, el protagonista de Casados con hijos habló sobre el tema en una entrevista con el programa Toti910, conducido por Juan Carlos “Toti” Pasman en Radio La Red.
Durante la charla, la periodista Pilar Smith le preguntó directamente por las versiones de romance que circularon en los programas de espectáculos.
“Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. Conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso”, explicó Francella.
El actor también se refirió al impacto que tienen hoy las redes sociales y los programas de espectáculos en este tipo de rumores. “Es lo que genera el encendido, las redes y ese universo nuevo al que hay que adaptarse”, comentó.
Ante la consulta sobre si había algo más que una simple charla, Francella fue contundente: “Se hablaba de una charla, un romance... ya era un montón”.
Para distender el momento, Pasman bromeó con una frase característica del actor. “O sea que no salió un ‘a comerla’, eso no pasó en el cumple”, dijo entre risas.
Francella cerró el tema con humor y dejó una frase que provocó carcajadas en el estudio: “No, si yo arranco no paro”.
El actor se encuentra actualmente soltero luego de su separación en 2024 de Marynés Breña, con quien estuvo casado durante 36 años y tuvo dos hijos.
