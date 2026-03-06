Trump recibió a Messi en medio de elogios y bromas

Inter Miami con Lionel Messi a la cabeza y cuatro ex Estudiantes visitaron en la Casa Blanca al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ingresó al recinto minutos más tarde que el resto del plantel y con el capitán de la Selección Argentina.

El encuentro se trató de una tradición en el deporte del país norteamericano, ya que el despacho Oval recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes. Siguiendo esta línea la visita de las Garzas se dio, ya que el equipo de Miami la temporada pasada se consagró campeón en la Major League Soccer.

Este ritual incluye a equipos profesionales y universitarios, y suele repetirse cada año con los ganadores de ligas como la NBA, la NFL, la MLB, la NHL y la MLS. Sin embargo, durante la primera presidencia de Donald Trump, ningún equipo de la MLS había sido invitado oficialmente a la Casa Blanca.

Previo al acto, en el centro del salón se colocó el trofeo de la MLS, acompañado por una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda. Posteriormente, Jorge Más, uno de los propietarios del club, tomó la palabra y destacó el crecimiento del equipo desde la llegada de Messi.

Por su parte, además de Messi, se destacó la presencia de Rodrigo De Paul, el entrenador Javier Mascherano, el profe Pablo Blanco, y de otros dos futbolistas con pasado en Estudiantes, como es el caso de David Ayala y Facundo Mura.

La cita se dio pasadas las 18:30 de la Argentina, y tuvo como su momento de mayor importancia un discurso del máximo representante del partido republicano, en el cual se expresó sobre el conflicto bélico que enfrenta a Israel y su país con Irán, la situación que se vive en Venezuela tras la captura y encarcelamiento de su presidente Nicolás Maduro, además de unas palabras para los invitados.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó el mandatario norteamericano, quien también hizo mención a que el argentino es ídolo de su hijo y soltó una pregunta al aire que generó las sonrisas de la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

A su vez, el presidente estadounidense se refirió al entrenador del equipo, Javier Mascherano, a quien felicitó por el título obtenido con el club. “Cualquiera que gane es, para mí, un gran entrenador”, señaló durante su discurso. Además, Trump saludó con su popular apretón de manos a Jorge Más.

Tras este compromiso en Washington, el Inter jugará este sábado ante DC United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.