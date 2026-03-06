Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Romance bomba: ¿Kylian Mbappé y Ester Expósito?

6 de Marzo de 2026 | 19:59

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por un supuesto romance que lo vincula con la actriz española Ester Expósito.

Según versiones difundidas en portales de espectáculos y cuentas dedicadas al entretenimiento, el futbolista del Real Madrid habría comenzado a verse recientemente con la protagonista de la serie Élite. La información fue mencionada, entre otros, por el medio TopSkills Sports, que aseguró que ambos estarían saliendo desde hace varias semanas.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación. Sin embargo, el rumor se volvió viral en redes sociales como X e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron ante la posibilidad de que el delantero mantenga un vínculo con la actriz española.

No es la primera vez que los nombres de Mbappé y Expósito aparecen asociados en internet. En el pasado, seguidores ya habían detectado interacciones del futbolista en publicaciones de la actriz —como “likes”—, lo que en su momento también alimentó especulaciones.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, aunque la posibilidad de este inesperado romance ya generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de ambos.

