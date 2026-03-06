Romance bomba: ¿Kylian Mbappé y Ester Expósito?

La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense
La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios
Por el Último Primer Día, habrá operativo policial en La Plata y la Provincia
ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”
Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Rige la Reforma Laboral | Qué pasa con las vacaciones, horas extras y despidos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El delantero francés Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por un supuesto romance que lo vincula con la actriz española Ester Expósito.
Según versiones difundidas en portales de espectáculos y cuentas dedicadas al entretenimiento, el futbolista del Real Madrid habría comenzado a verse recientemente con la protagonista de la serie Élite. La información fue mencionada, entre otros, por el medio TopSkills Sports, que aseguró que ambos estarían saliendo desde hace varias semanas.
Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación. Sin embargo, el rumor se volvió viral en redes sociales como X e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron ante la posibilidad de que el delantero mantenga un vínculo con la actriz española.
No es la primera vez que los nombres de Mbappé y Expósito aparecen asociados en internet. En el pasado, seguidores ya habían detectado interacciones del futbolista en publicaciones de la actriz —como “likes”—, lo que en su momento también alimentó especulaciones.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, aunque la posibilidad de este inesperado romance ya generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de ambos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí