Espectáculos

Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro

Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
6 de Marzo de 2026 | 17:19

Escuchar esta nota

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores al contar qué es lo único que extraña de su relación con Luciano Castro, padre de sus dos hijos.

A través de sus historias de Instagram, la conductora se mostró desde la cocina de su casa preparando la cena temprano y explicó cómo cambió su rutina desde que ya no está al aire en televisión.

“Ahora tengo que hacer todo yo: llevar y buscar a los chicos al cole, llevar a Fausto a fútbol. Y cuando vuelve, que son las 8 de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar porque se hace tardísimo y mañana tienen cole”, relató mientras cocinaba cerca de las 17.30.

En ese contexto, reflexionó sobre la organización familiar tras la separación. “Cuando una es madre sola, tiene que resolver”, expresó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una frase que escribió en otra de sus historias, donde se refirió a su etapa de pareja con el actor.

“Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas. Lo único que extraño del matrimonio”, comentó con un emoji de risas.

La situación actual de Luciano Castro

Mientras tanto, el actor atraviesa un momento personal complejo. Según contó la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, Castro recibió un alta transitoria luego de haber pasado más de 15 días internado en un centro terapéutico.

“Me comuniqué con la gente que lo atiende en la clínica y me dijeron que tiene el alta transitoria y que ahora realiza terapia ambulatoria”, explicó la panelista.

De acuerdo a lo que detalló, el actor continuará con seguimiento profesional y evaluaciones para determinar cómo evoluciona el tratamiento.

Actualmente, Castro también se encuentra trabajando en la ficción El Tiempo Puede Esperar, un proyecto producido por Sebastián Ortega.

Según Varela, el alta no implica el final del tratamiento, sino que continuará bajo modalidad ambulatoria y con acompañamiento profesional.

