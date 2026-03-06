Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
SUERTE NUMERICA: 10-81-45. En este día podrá hacerse un muy buen trabajo, pero no se preste a discusiones de mala fe. Discordias sentimentales. Mantenga al día sus papeles.
SUERTE NUMERICA: 90-40-35. Normalidad en los asuntos profesionales, en los cuales no se ve la menor complicación. Urano dentro de Libra consigue paz en el panorama amoroso. Evite la ansiedad. Piense en el futuro.
SUERTE NUMERICA: 13-72-50. Jornada normal en el trabajo. Buena ocasión para poner en orden los asuntos atrasados. En el ángulo sentimental se encontrará ante un estado de hostilidad. Falta de comprensión. Felicidad.
SUERTE NUMERICA: 80-65-11. Sea un poco más precavida en las cuestiones monetarias. Quizá sus gastos sean mayores de lo que habría calculado. Evite comidas abundantes. Gestión de mucha envergadura.
SUERTE NUMERICA: 19-72-18. No habrá novedades en este día en los negocios, que continuarán una línea ascendente. Conviene poner los cinco sentidos en el trato romántico. Controle su mal humor. Salud: buena.
SUERTE NUMERICA: 85-45-77. Sus contactos personales y sus fuentes de informes le colocan en una excelente posición para discutir y decidir. Paz en el campo sentimental. Descanse. Problemas familiares.
SUERTE NUMERICA: 48-05-07. Posibilidad de cambio de ambiente profesional que le reportará un gran beneficio económico. Todo lo relacionado con el amor será accesible. Ilusiones se cumplen. Velada agradable.
SUERTE NUMERICA: 81-03-12. Las empresas recientes darán muy buenos frutos a breve plazo. No subestime a su familia. Felicidad con su pareja. Intuición.
SUERTE NUMERICA: 30-01-16. Ha comenzado una etapa de éxito y equilibrio económico. El amor puede presentarse un poco confuso. Mejoran las diferencias familiares.
SUERTE NUMERICA: 49-17-62. Rechace los pedidos y ofertas que le parezcan sospechosos. Momento feliz tanto en el amor como en la amistad. Sea objetivo.
SUERTE NUMERICA: 10-13-21. Sus ahorros se irán sumando gracias a su propio esfuerzo. No los malgaste. Entre las cosas que le darán alegrías hay un amor alejado. Malhumor.
SUERTE NUMERICA: 34-71-99. Aproveche la originalidad. Pronto hará un brillante negocio. No intente definir situaciones sentimentales porque no ha llegado el momento.
