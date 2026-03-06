Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Una menor debió ser hospitalizada en la provincia de San Juan por intoxicación alcohólica en el marco de los festejos del Último Primer Día (UPD), una celebración que realizan estudiantes que comienzan su último año de secundaria, mientras que además fueron clausuradas cuatro fiestas. Según información de los medios locales, los procedimientos se llevaron a cabo en Caucete, Rivadavia, Pocito y San Martín, a la vez que fuentes policiales señalaron que los mismos se realizaron tras denuncias por desorden y reuniones con gran cantidad de menores.
En tanto, se supo que, en una de las fiestas en la ciudad de Pocito, los efectivos detectaron que había unos 70 menores y algunos mayores, mientras que, al ingresar al domicilio, constataron que varios de los presentes consumían bebidas alcohólicas, por lo que se dispuso la clausura del lugar y el secuestro de las bebidas.
Además, en ese procedimiento, una adolescente de 17 años fue trasladada al Hospital de Pocito en aparente estado de ebriedad y luego se confirmó que había sufrido una intoxicación alcohólica y tuvo que ser internada para reanimarla.
Mientras que en otro operativo que se realizó en Caucete, en el Loteo Enfermera Medina, los uniformados constataron una reunión con aproximadamente 50 menores y 30 mayores y, por disposición judicial, se ordenó la clausura del lugar, el secuestro de bebidas alcohólicas y la entrega de los menores a sus responsables.
Otro de los festejos fue en Rivadavia, sobre calle Libertador y Santo Domingo, donde había alrededor de 23 menores celebrando el UPD, por lo que también intervino personal policial, mientras que, en San Martín, en la zona de calle Alamito y Zapata, los efectivos encontraron dos fiestas en diferentes fincas y en las mismas había unos 20 menores en una y cerca de 30 en la otra, por lo que ambos eventos fueron clausurados.
Aunque el UPD (Último Primer Día) tiene una presencia muy fuerte y ruidosa en La Plata, la mayoría de los registros periodísticos y archivos digitales sitúan su origen, desde 2010, en la región de Cuyo, específicamente en las provincias de San Juan y Mendoza.
De todos modos, nuestra ciudad lo adoptó con una intensidad particular. Debido a su perfil de “ciudad estudiantil” y la gran cantidad de colegios secundarios, el UPD platense suele ser noticia todos los años por las masivas concentraciones en Plaza Moreno y las caravanas con bombos y banderas por cualquier establecimiento secundario cercano. El tema pasa por los vecinos que sufren esas concentraciones.
Para este UPD 2026 en La Plata, el despliegue es integral, buscando equilibrar el festejo con la convivencia urbana, se dijo desde la Comuna. Se realizarán controles de alcoholemia y una vigilancia especial sobre el uso de pirotecnia sonora, recordando la vigencia de las ordenanzas locales que la prohíben para proteger a personas con TEA y mascotas.
