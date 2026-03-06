La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo acuerdo salarial para la Policía bonaerense que contempla un incremento total del 11%, además de un plus compensatorio por uniforme y una actualización en el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

Según se informó, el aumento se aplicará de manera escalonada: un 5% en marzo y un 2,5% en abril. Estos porcentajes se suman a las subas ya otorgadas del 2% en enero y del 1,5% en febrero.

En paralelo, el valor del servicio de POLAD también tendrá una actualización. Desde febrero registra un incremento adicional del 22,7%, lo que llevará a que la mejora acumulada alcance el 36,4% para el mes de abril.

Al referirse a la medida, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló: “En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”.