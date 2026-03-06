Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos

Dos personas fueron aprehendidas este viernes en City Bell luego de ser sorprendidas mientras intentaban instalar una casilla en un predio municipal.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Décima de La Plata en la zona de Camino General Belgrano y 455, tras un aviso por una posible usurpación.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos encontraron a dos personas que estaban colocando postes y tirantes de madera con la aparente intención de montar una construcción precaria.

Ante esa situación, los agentes procedieron a la aprehensión de Raúl Javier Saucedo, de 42 años, y Sabrina Daiana González, de 40, ambos domiciliados en City Bell.

Durante el operativo también se secuestraron una pala de punta con mango y varios tirantes de madera, que presuntamente eran utilizados para levantar una casilla en el terreno.

La causa fue caratulada como “usurpación en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Corfield.

Tras ser notificada del procedimiento, la fiscal avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la libertad de los aprehendidos en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.