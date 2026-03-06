Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales |Operaban cerca de Parque San Martín

Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas

Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
6 de Marzo de 2026 | 12:44

Escuchar esta nota

Santiago Lara (25), el joven platense que años atrás impulsó una demanda judicial para ser reconocido como hijo de Diego Maradona -finalmente desestimada-, fue detenido en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes iniciada en 2024.

El procedimiento se concretó en las últimas horas por orden de la fiscalía que conduce Hugo Tesón. La investigación apunta a una organización que, según se estableció en el expediente, se dedicaba a la venta de drogas fraccionadas en dosis individuales.

De acuerdo con la pesquisa, las maniobras se realizaban principalmente en un domicilio de calle 56 entre 20 y 21 de La Plata, aunque también en distintos lugares a los que los sospechosos concurrían para concretar las transacciones.

En el mismo expediente también quedaron detenidos Marcelo Fabián Lara, señalado como el verdadero padre de Santiago, y una mujer identificada como María José Boren. Los tres quedaron imputados dentro de la causa y ya fueron indagados.

Durante los allanamientos realizados por los investigadores se incautó droga y otros elementos considerados de interés para la causa, material que, según fuentes judiciales, comprometió seriamente la situación procesal de los acusados, quienes permanecen privados de la libertad.

El nombre de Santiago Lara había tomado notoriedad pública años atrás cuando inició una demanda para ser reconocido como el décimo hijo de Diego Maradona. En aquel momento solicitó incluso la exhumación del cuerpo del exfutbolista para realizar una prueba de ADN, pero la acción judicial finalmente fue desestimada.

