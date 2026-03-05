“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente

La psicóloga platense Noelia Viñas Núñez atraviesa horas de angustia tras quedar varada en Egipto junto a su familia luego de haber salido de Israel en medio del conflicto bélico en la región. La profesional relató que lograron abandonar Tel Aviv por tierra con ayuda del Ministerio de Turismo israelí, pero ahora enfrentan serias dificultades para regresar a Europa y, posteriormente, volver a la Argentina.

Según contó en un video difundido en redes sociales, el grupo partió a las 10 de la mañana desde Tel Aviv y, tras unas 12 horas de viaje, consiguió cruzar la frontera hacia Egipto. “Nos fue muy difícil decidir si nos arriesgábamos con nuestro hijo a atravesar por tierra un país en conflicto”, relató.

Una vez en la frontera con Egipto, la situación no mejoró: “Hicimos los papeles, nos cobraron una fortuna para poder cruzar y después una fortuna también en taxi para hacer tres horas más hasta el aeropuerto de Sharm el-Sheij”. “El aeropuerto está colapsado. Llegamos con la idea de comprar tickets para volver a Roma y salir de Egipto, pero no estamos consiguiendo vuelos y los precios están triplicados”, explicó. A esto se suma que, según detalló, las tarjetas de crédito no les funcionan, no cuentan con dinero local y ni siquiera pueden ingresar al edificio del aeropuerto. “Estamos afuera, en la calle, porque no podemos entrar si no tenemos los vuelos comprados. Es una locura”, señaló.

En ese contexto, la psicóloga pidió asistencia oficial para poder regresar. “Vamos a necesitar ayuda de quien esté del otro lado. Nos encantaría que la embajada argentina o el consulado nos dé algún tipo de respuesta”, expresó. Y agregó con preocupación: “Estamos varados, no tenemos más plata. Somos gente que trabaja, que junta plata para hacerse unas vacaciones y quedamos varados en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros”.

Mientras intentan resolver cómo continuar el viaje, Viñas Núñez describió el momento que atraviesan como “una situación desesperante”. “Hemos pasado horas horribles, de mucho miedo y riesgo. Ahora ni siquiera sabemos dónde vamos a dormir”, contó. Por eso volvió a pedir colaboración: “Necesitamos ayuda oficial. Nos queremos ir y volver a casa”.