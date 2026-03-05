“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
Mahiques juró como ministro de Justicia con dos temas clave en agenda: designación de jueces y la Corte
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
"El robo más tierno que ví": venta de cartas de amor en Plaza Malvinas se hace viral de La Plata al país
VIDEO.- Invasión de lagartijas en un edificio de La Plata ¿Qué dicen los expertos?
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
Los jueces bonaerenses reclaman a la Provincia aumento salarial y mejores condiciones laborales
"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero
De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata
Alerta por Medio Oriente: el Gobierno firmará un pacto de cooperación militar con Estados Unidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La psicóloga platense Noelia Viñas Núñez atraviesa horas de angustia tras quedar varada en Egipto junto a su familia luego de haber salido de Israel en medio del conflicto bélico en la región. La profesional relató que lograron abandonar Tel Aviv por tierra con ayuda del Ministerio de Turismo israelí, pero ahora enfrentan serias dificultades para regresar a Europa y, posteriormente, volver a la Argentina.
Según contó en un video difundido en redes sociales, el grupo partió a las 10 de la mañana desde Tel Aviv y, tras unas 12 horas de viaje, consiguió cruzar la frontera hacia Egipto. “Nos fue muy difícil decidir si nos arriesgábamos con nuestro hijo a atravesar por tierra un país en conflicto”, relató.
Una vez en la frontera con Egipto, la situación no mejoró: “Hicimos los papeles, nos cobraron una fortuna para poder cruzar y después una fortuna también en taxi para hacer tres horas más hasta el aeropuerto de Sharm el-Sheij”. “El aeropuerto está colapsado. Llegamos con la idea de comprar tickets para volver a Roma y salir de Egipto, pero no estamos consiguiendo vuelos y los precios están triplicados”, explicó. A esto se suma que, según detalló, las tarjetas de crédito no les funcionan, no cuentan con dinero local y ni siquiera pueden ingresar al edificio del aeropuerto. “Estamos afuera, en la calle, porque no podemos entrar si no tenemos los vuelos comprados. Es una locura”, señaló.
En ese contexto, la psicóloga pidió asistencia oficial para poder regresar. “Vamos a necesitar ayuda de quien esté del otro lado. Nos encantaría que la embajada argentina o el consulado nos dé algún tipo de respuesta”, expresó. Y agregó con preocupación: “Estamos varados, no tenemos más plata. Somos gente que trabaja, que junta plata para hacerse unas vacaciones y quedamos varados en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros”.
Mientras intentan resolver cómo continuar el viaje, Viñas Núñez describió el momento que atraviesan como “una situación desesperante”. “Hemos pasado horas horribles, de mucho miedo y riesgo. Ahora ni siquiera sabemos dónde vamos a dormir”, contó. Por eso volvió a pedir colaboración: “Necesitamos ayuda oficial. Nos queremos ir y volver a casa”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí