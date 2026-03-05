Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente

“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente

Tel Aviv el lunes pasado

5 de Marzo de 2026 | 15:52

Escuchar esta nota

La psicóloga platense Noelia Viñas Núñez atraviesa horas de angustia tras quedar varada en Egipto junto a su familia luego de haber salido de Israel en medio del conflicto bélico en la región. La profesional relató que lograron abandonar Tel Aviv por tierra con ayuda del Ministerio de Turismo israelí, pero ahora enfrentan serias dificultades para regresar a Europa y, posteriormente, volver a la Argentina.

Según contó en un video difundido en redes sociales, el grupo partió a las 10 de la mañana desde Tel Aviv y, tras unas 12 horas de viaje, consiguió cruzar la frontera hacia Egipto. “Nos fue muy difícil decidir si nos arriesgábamos con nuestro hijo a atravesar por tierra un país en conflicto”, relató. 

Una vez en la frontera con Egipto, la situación no mejoró: “Hicimos los papeles, nos cobraron una fortuna para poder cruzar y después una fortuna también en taxi para hacer tres horas más hasta el aeropuerto de Sharm el-Sheij”. “El aeropuerto está colapsado. Llegamos con la idea de comprar tickets para volver a Roma y salir de Egipto, pero no estamos consiguiendo vuelos y los precios están triplicados”, explicó. A esto se suma que, según detalló, las tarjetas de crédito no les funcionan, no cuentan con dinero local y ni siquiera pueden ingresar al edificio del aeropuerto. “Estamos afuera, en la calle, porque no podemos entrar si no tenemos los vuelos comprados. Es una locura”, señaló.

En ese contexto, la psicóloga pidió asistencia oficial para poder regresar. “Vamos a necesitar ayuda de quien esté del otro lado. Nos encantaría que la embajada argentina o el consulado nos dé algún tipo de respuesta”, expresó. Y agregó con preocupación: “Estamos varados, no tenemos más plata. Somos gente que trabaja, que junta plata para hacerse unas vacaciones y quedamos varados en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros”.

Mientras intentan resolver cómo continuar el viaje, Viñas Núñez describió el momento que atraviesan como “una situación desesperante”. “Hemos pasado horas horribles, de mucho miedo y riesgo. Ahora ni siquiera sabemos dónde vamos a dormir”, contó. Por eso volvió a pedir colaboración: “Necesitamos ayuda oficial. Nos queremos ir y volver a casa”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Información General

Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores

Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores

Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Policiales
Abusos en el Hogar del Padre Cajade: se negó a declarar el único acusado
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
La Ciudad
Preocupación en el colegio Albert Thomas de La Plata: apareció otro alacrán y ya es el segundo en una semana
Encuentro entre Alak y la embajadora de la Soberana Orden de Malta
Detectan más conexiones eléctricas ilegales en La Plata y anticipan acciones económicas y penales
Docentes del Albert Thomas denuncian que fueron "desplazados" y se movilizaron en La Plata
De estar preso a fundar una biblioteca en La Plata: "Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros"
Espectáculos
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  
Deportes
Boca tras los pasos de Alan Lescano: Gimnasia sigue con atención las negociaciones
El TAS ratificó la sanción a varios futbolistas nacionalizados en Malasia, entre ellos un ex delantero de Gimnasia
Llega a La Plata una velada de boxeo con peleas, exhibiciones y homenajes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla