El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata

6 de Marzo de 2026 | 13:10

Escuchar esta nota

Al menos tres delincuentes encapuchados, a punta de pistolas y con ímpetu extremadamente violento sorprendieron a un vecino de La Plata en la puerta de su casa y lo atacaron a golpes de puño y culatazos para robarle. 

El dramático momento tuvo lugar este viernes a eso de las 8:30 en 24 y 413, en la localidad de Villa Elisa, cuando la víctima, un adulto mayor, estaba a punto a ingresar a su vivienda. En ese instante frenó un auto sin patente del cual descendieron en primera instancia dos hombres con rostros cubiertos y asidos de armas de fuego. 

Corriendo y sin mediar palabras, los malvivientes alcanzaron al vecino y le propinaron una serie de culatazos y trompadas con el propósito de ingresarlo a la propiedad.  

Mientras se concretaba el ataque delictivo, bajó del rodado un tercer maleante que se acercó a la finca a paso lento, observando el vecindario con minuciosidad para el caso de tener que advertir de la presencia de terceros. 

La golpiza se prolongó durante varios segundos. Las cámaras de seguridad externas registraron la secuencia de la golpiza al vecino. El hombre, sin embargo, no se dejó dominar y entabló un forcejeo. Al parecer querían conducirlo por la fuerza hacia dentro de la casa para concretar el robo.  

En eso el sujeto que aguardaba afuera y oficiaba de "campana" observó que se aproximaba un auto, entonces fingió caminar por la banquina para pasar desapercibido. 

La pesadilla finalizó cuando un hijo de la víctima que se hallaba dentro del inmueble se percató de lo que ocurría en el patio y activó la alarma. Esa acción terminó por poner en fuga a los ladrones que retornaron rápido hacia el vehículo y huyeron de la escena. 

Los videos del hecho sembraron más preocupación de la que había hasta el momento en ese sector de Villa Elisa con respecto a la inseguridad reinante. Algunos vecinos conjeturaron que "ladrones peligrosos vienen del Conurbano". A su vez cuestionaron la "falta de seguridad" en los caminos Belgrano y Centenario y en los arcos del Parque Pereyra. Se basaron en un antecedente reciente en el que la policía detuvo a tres ladrones provenientes de la vecina ciudad de Berazategui. 

