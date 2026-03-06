Adelantaron la declaración de Piparo en el juicio a su ex

En el juicio oral y público que se le sigue en La Plata a Juan Ignacio Buzali, acusado de un embiste que casi termina en tragedia en el barrio La Loma, fuentes de tribunales informaron que se adelantó la presentación de su ex mujer, Carolina Piparo, como testigo de la defensa.

Si bien estaba previsto que declarara la semana entrante, el abogado Hugo Pinto, que asiste a Buzali junto al abogado Francisco Oneto, ofreció su relato para la jornada de hoy.

Por ende, la exposición de Piparo será seguramente la nota saliente de la jornada, ya que, a contrario del bloque acusador, la teoría de la defensa apunta a la de un accidente de tránsito. Y Piparo iba en el coche con el que Buzali embistió la moto, cuyos dos ocupantes resultaron heridos.

Habrá preguntas y repreguntas a la testigo y su aporte después deberá ser merituado por el tribunal integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci.