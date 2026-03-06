VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Un gremio docente aceptó la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
La CGT presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Una joven de La Plata superó el shock y pudo contar un abuso sexual a sus 17 años
Más cambios: Mahiques le ofreció a Amerio la Procurador del Tesoro de la Nación
Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política
Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Batalla de El Álamo: entre la derrota militar y el mito fundacional de Texas
Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
VIDEO. De Berisso y en pareja, la vuelta al país en bicicleta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Después de que Ian Lucas estallara en Instagram y afirmara que entre ellos hubo un romance, Evangelina Anderson eligió una particular forma de responder al escándalo.
El silencio se hizo escuchar.
Mientras Ian Lucas se cansó de que Evangelina Anderson niegue en todo momento que pasó algo entre ellos y explotó en redes sociales con un extenso descargo. “Tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no b…”, lanzó furioso en sus redes.
LE PUEDE INTERESAR
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
Luego salieron a la luz fotos del influencer y la modelo a los besos en MasterChef Celebrity y en otras ocasiones, que respaldarían la versión de él de que el romance entre ambos sí existió.
Entonces, en este contexto, todas las miradas fueron sobre Evangelina y su reacción.
Sin embargo, Evangelina optó por evadir el escándalo y no dijo ni una palabra. Allí, un par de horas después del comunicado de Ian, publicó en sus historias unas fotos cenando.
En las imágenes se la puede ver posando sonriente junto a varios platos de comida, con una copa de vino en la mano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí