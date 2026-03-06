Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas

6 de Marzo de 2026 | 09:02

Después de que Ian Lucas estallara en Instagram y afirmara que entre ellos hubo un romance, Evangelina Anderson eligió una particular forma de responder al escándalo.

El silencio se hizo escuchar.

Mientras Ian Lucas se cansó de que Evangelina Anderson niegue en todo momento que pasó algo entre ellos y explotó en redes sociales con un extenso descargo. “Tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no b…”, lanzó furioso en sus redes.

Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?

El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso

Luego salieron a la luz fotos del influencer y la modelo a los besos en MasterChef Celebrity y en otras ocasiones, que respaldarían la versión de él de que el romance entre ambos sí existió.

Entonces, en este contexto, todas las miradas fueron sobre Evangelina y su reacción.

Sin embargo, Evangelina optó por evadir el escándalo y no dijo ni una palabra. Allí, un par de horas después del comunicado de Ian, publicó en sus historias unas fotos cenando.

En las imágenes se la puede ver posando sonriente junto a varios platos de comida, con una copa de vino en la mano.

 

Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más

